Αύγουστος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το σπουδαιότερο γεγονός του καλοκαιριού, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου θα ξεκινήσει στο Λονδίνο στις 4 Αυγούστου. Για εννέα ημέρες οι φιλοι του στίβου και όχι μόνο, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μοναδικό θέαμα, από τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του πλανήτη. Η χώρα μας μετέχει στη διοργάνωση με δυνατή ομάδα, η οποία θα επιδιώξει τη διάκριση. Παρασκευή 4/8 21.00 100 μ. (Α) πρώτος γύρος

21.20 Δισκοβολία (Α)

21.30 Μήκος (Α), πρ. – Τεντόγλου

21.35 1.500 μ. (Γ)

21.45 Επί κοντώ (Γ) πρ. – Στεφανίδη

22.20 100 μ. (Α)

22.45 Δισκοβολία (Α) πρ. 23.20 10.000 μ. (Α) Τελικός

Σάββατο 5/8 Πρωί

12.00 Σφαιροβολία (Α) πρ.

12.05 100 μ. 7αθλου

12.35 Σφυροβολία (Γ) πρ΄.

12.45 400 μ. (Α) πρ.

13.00 Τριπλούν (Γ), πρ. – Παπαχρήστου

13.30 Υψος 7αθλου

13.45 100 μ. (Γ) πρ.

14.05 Σφυροβολία (Γ) πρ.

14.45 800 μ. (Α) πρ. Απόγευμα 21.00 Σφαιροβολία 7αθλου

21.05 100 μ. (Α) Ημ.

21.25 Δισκοβολία (Α) Τελικός

21.35 1.500 μ. (Γ) Ημ.

22.05 Μήκος (Α) Τελικός

22.10 10.000 μ. (Γ)

23.00 200 μ. 7άθλου

23.45 100 μ. (Α) Τελικός Κυριακή (6/8) 12.00 Μήκος 7αθλου

12.05 3.000 μ. στιπλ (Α) πρ.

12.40 Επί κοντώ (Α) πρ. Φιλιππίδης, Καραλής

12.55 Μαραθώνιος (Α) Τελικός

13.05 400 μ. εμπ. (Α) πρ.

13.45 Ακοντισμός 7αθλου Α΄γκρουπ

13.55 400 μ. (Γ) πρ. Βασιλείου Ειρ.

15.00 Ακοντισμός 7αθλου Β΄ γκρουπ

15.15 110 μ. εμπ. (Α) πρ. Δουβαλίδης

16.00 Μαραθώνιος (Γ) Τελικός Ρεμπούλη, Πριβιλέτζιο Απόγευμα 21.00 Επί κοντώ (Γ) Τελικός

21.05 Ακοντισμός (Γ) πρ. Α΄γκρουπ

21.10 100 μ. (Γ) Ημ.

21.40 400 μ. (Α) Ημ.

22.10 110 μ. εμπ. (Α) Ημ.

22.30 Ακοντισμός (Γ) πρ. Β΄γκρουπ

22.35 Σφαιροβολία (Α) Τελικός

22.40 800 7αθλου

23.15 800 μ. (Α) Ημ.

23.50 100 μ. (Α) Τελικός Δευτέρα (7/8) 20.30 200 μ. (Α) πρ. – Τσάκωνας

20.35 Τριπλούν (Α) πρ.- Τσιάμης

21.00 Σφυροβολία (Γ) Τελικός

21.30 400 μ. εμπ. (Γ) πρ.

22.20 400 μ. εμπ. (Α) Ημ.

22.25 Τριπλούν (Γ) Τελικός

22.55 400 μ. (Γ) Ημ.

23.30 110 μ. εμπ. (Α) Τελικός

23.50 1.500 μ. (Γ) Τελικός Τρίτη (8/8) 21.20 Ακοντισμός (Γ) Τελικός

21.30 200 μ. (Γ) Πρ. – Μπελιμπασάκη

21.35 Επί κοντώ (Α) Τελικός

22.35 400 μ. εμπ. (Γ) Ημ.

22.40 Σφαιροβολία (Γ) πρ.

23.10 3.000 μ. στιπλ (Α) Τελικός

23.35 800 μ. (Α) Τελικός

22.40 400 μ. (Α) Τελικός Τετάρτη 9/8 21.05 3.000 μ. στιπλ (Γ) πρ.

21.10 Μήκος (Γ) πρ. Αλεξούλη

21.20 Σφυροβολία (Α) πρ. Α΄γκρουπ Αναστασάκης

22.05 5.000 μ. (Α) πρ.

22.25 Σφαιροβολία (Γ) Τελικός

22.50 Σφυροβολία (Α) β΄γκρουπ Αναστασάκης

22.55 200 μ. (Α) Ημ.

23.30 400 μ. εμπ. (Α) Τελικός

23.50 400 μ. (Γ) Τελικός Πέμπτη 10/8 20.30 5.000 μ. (Γ) πρ.

21.05 Ακοντισμός (Α) πρ. Α’ γκρουπ – Κυριαζής

21.10 Υψος (Γ) Πρ. Γκούσιν

21.25 800 μ. (Γ) Πρ.

22.20 Τριπλούν (Α) Τελικός

22.25 1.500 μ. (Α) πρ.

22.35 Ακοντισμός (Α) πρ. Β’ γκρουπ – Κυριαζής

23.05 200 μ. (Γ) Ημ.

23.35 400 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

23.50 200 μ. (Α) Τελικός Παρασκευή 11/8 Πρωί 12.00 100 μ. 10αθλου

12.10 Δισκοβολία (Γ) πρ. Α΄γκρουπ – Αναγνωστοπούλου

12.45 100 μ. εμπ. (Γ) πρ. Πεσιρίδου

13.05 Μήκος 10αθλου

13.15 Υψος (Α) πρ.

13.35 Δισκοβολία (Γ) πρ. β΄γκρουπ – Αναγνωστοπούλου

14.55 Σφαιροβολία 10αθλου Απόγευμα 19.00 Υψος 10αθλου

21.05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημ.

21.10 Μήκος (Γ) τελικός

21.35 800 μ. (Γ) Ημ.

22.10 1.500 μ. (Α) Ημ.

22.30 Σφυροβολία (Α) Τελικός

22.45 400 μ. 10αθλου

23.25 3.000 μ. στιπλ (Γ) Τελικός

23.50 200 μ. (Γ) Τελικός

Σάββατο 12/8

12.00 110 μ.

12.35 4Χ100 μ. (Γ) πρ.

12.55 4Χ100 μ. (Α) πρ.

13.00 Δισκοβολία 10αθλου α΄γκρουπ

13.20 4Χ400 μ. (Γ) πρ.

13.50 4Χ400 μ. Α πρ.

14.20 Δισκοβολία 10αθλου β΄γκρουπ

16.15 Επί κοντώ 10αθλου Απόγευμα

19.30 Ακοντισμός 10αθλου

20.55 Ακοντισμός 10αθλου

21.05 Υψος (Γ) Τελικός

22.05 100 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

22.15 Ακοντισμός (Α) Τελικός

22.20 5.000 μ. (Α) Τελικός

22.45 1.500 μ. 10άθλου

23.30 4Χ100 μ. (Γ) Τελικός

23.50 4Χ100 μ. (Α) Τελικός Κυριακή (13/8) Πρωί

09.45 50χλμ. βάδην (Α/Γ)Τελικός

14.20 20χλμ. βάδην (Γ) Τελικός Ντρισμπιώτη, Ζαπουνίδου

16.20 20χλμ. βάδην (Α) Τελικός Παπαμιχαήλ Απόγευμα 21.00 Υψος (Α) Τελικός

21.10 Δισκοβολία (Γ) Τελικός

21.35 5.000 μ. (Γ) Τελικός

22.10 800 μ. (Γ) Τελικός

22.30 1.500 μ. (Α) Τελικός

22.55 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός

23.15 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 2nd, 2017 at 14:21 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.