Δεν είναι σουτζουκάκια (πολύ πικάντικα!), αλλά κεφτεδάκια που ροδίζουμε ελαφρά και «ντύνουμε» με φρέσκια, κόκκινη σάλτσα. Υπέροχα.



Υλικά 300 γραμμάρια κιμά μοσχάρι, βιολογικό, σπάλα

1 κρόκος αυγού

1 σκελίδα σκόρδο

2 κουταλιές σούπας τριμμένο παξιμάδι

1 κρεμμύδι

Λίγη ρίγανη και λίγο ξερό βασιλικό

2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο

3 ώριμες ντομάτες, μεσαίες



Εκτέλεση Σε βαθύ μπολ βάζετε τον κιμά, το σκόρδο, τον κρόκο, το τριμμένο παξιμάδι, το αλάτι και πιπέρι

Ανακατέψτε ελαφρά (για να μείνουν αφράτα) και δώστε μορφή, μικρά, στρογγυλά κεφτεδάκια

Σε κατσαρόλα ρίξτε το ελαιόλαδο και ροδίστε καλά τα κεφτεδάκια

Βγάλτε τα στην άκρη

Στο ίδιο λάδι ρίξτε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, προσθέστε τις τριμμένες ντομάτες, ρίγανη, βασιλικό

Να σουρώσει λίγο η σάλτσα -Τότε προσθέστε τα κεφτεδάκια και σιγοβράστε για 30 λεπτά

Οταν σερβίρετε, ρίξτε μαϊντανό ψιλοκομμένο

