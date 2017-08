Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Για τρίτη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα, και δεύτερη από τις απαρχές του θεσμού στη χώρα μας, η Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. καταλαμβάνει τη 16η θέση της λίστας εταιρικής φήμης «Most Admired Companies», δηλαδή των πιο αξιοθαύμαστων εταιριών. Η λίστα καταρτίζεται από το περιοδικό Fortune σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών KPMG.



Η κατάκτηση της 16ης θέσης όμως δεν είναι η μόνη διάκριση της Mercedes-Benz Ελλάς στη φετινή κατάταξη: εκτός του ότι είναι η μοναδική εταιρεία από τον κλάδο του αυτοκινήτου στο «Top 20», κατέκτησε την πρώτη θέση στον κλάδο «Εμπόριο». Περισσότερα από 1.600 ανώτερα και ανώτατα στελέχη από 270 εταιρείες της Ελλάδας με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ από όλους τους κλάδους της οικονομίας, αξιολόγησαν, ψήφισαν και ανέδειξαν τις εταιρείες που κατέλαβαν τις 20 πρώτες θέσεις για το 2017.



Η κατάρτιση της λίστας διαμορφώνεται με γνώμονα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, που καθιέρωσε η αμερικανική έκδοση του Fortune, και αφορούν μεταξύ άλλων την Καινοτομία, τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Ποιότητα της Διοικητικής Ομάδας, την Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών κ.α. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το κριτήριο αξιολόγησης που φαίνεται να ελκύει τις περισσότερες ψήφους σε όλους σχεδόν τους κλάδους είναι η ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ δεύτερο κριτήριο είναι η καινοτομία. newsbeast loading…

