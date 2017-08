Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

«Κακή» εξακολουθεί να θεωρεί την οικονομία αλλά και τις προοπτικές για το επόμενο 12μηνο η πλειοψηφία των Ελλήνων που συμμετείχε στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ειδικότερα, η συντριπτική πλειονότητα (το 98% από 97% το φθινόπωρο του 2016) χαρακτηρίζει «κακή» την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα, όταν στην Ε.Ε. των 28, το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 51%, μειωμένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.



Στο Ευρωβαρόμετρο (με στοιχεία Ανοιξης 2017), πάνω το 62% των Ελλήνων εκτιμά ότι το επόμενο 12μηνο θα είναι χειρότερο για την ελληνική οικονομία, ενώ το 30% προβλέπει ότι η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη. Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις και για την κατάσταση της απασχόλησης στη χώρα, με το 61% να θεωρεί ότι θα επιδεινωθεί και το 80% να μην βλέπει καμία βελτίωση στην προσωπική του εργασιακή κατάσταση (το 58% δηλώνει ότι παραμένει ίδια και το 22% ότι θα χειροτερεύσει). Σε προσωπικό επίπεδο, το 69% των ερωτώμενων δηλώνει ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του είναι κακή (στο 27% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος), και το 49% δηλώνει το ίδιο για την εργασιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται (έναντι 22% πανευρωπαϊκά). Στην ερώτηση, δε, για την εμπιστοσύνη που έχουν οι Έλληνες στην κυβέρνηση, οι αρνητικές απαντήσεις φτάνουν το 88% με μόλις 11% να απαντά ότι τείνει να εμπιστευτεί την κυβέρνηση. Παρόμοια έλλειψη εμπιστοσύνης υπάρχει και για το κοινοβούλιο με το 86% να δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τη Βουλή. Την ίδια ώρα περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η τρέχουσα κατάσταση της εθνικής οικονομίας τους είναι «καλή» (46%, +5 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016). Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (+20 μονάδες από την άνοιξη του 2013· +26 μονάδες από την άνοιξη του 2009).



Μολονότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, οι θετικές αξιολογήσεις της κατάστασης των εθνικών οικονομιών κερδίζουν έδαφος σε 22 κράτη-μέλη, ιδίως στη Φινλανδία (59%, +19 μονάδες), στην Πορτογαλία (33%, +18 μονάδες), στο Βέλγιο (60%, +11 μονάδες) και στην Ουγγαρία (41%, +11 μονάδες). Στη ζώνη του ευρώ, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων υποστηρίζουν το ευρώ (73%, +3 μονάδες), ποσοστό που είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το φθινόπωρο του 2004. Το 80% ή περισσότερο των απαντησάντων υποστηρίζει το ευρώ στις εξής έξι χώρες: Σλοβακία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Λουξεμβούργο.

