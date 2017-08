Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Με μία σαρωτική νίκη της τάξης του 52% θα κυριαρχούσε η Μέρκελ, κερδίζοντας για μία ακόμα φορά τη θέση στην καγκελαρία, στην περίπτωση που εκλεγόταν απευθείας από τον γερμανικό λαό, σύμφωνα με νέα έρευνα.



Σε κοινή δημοσκόπηση του περιοδικού Stern και του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου RTL, ο Μάρτιν Σούλτς συγκεντρώνει 21% στην προτίμηση των ψηφοφόρων, χάνοντας μάλιστα ποσοστό 2% σε σχέση με ανάλογη προηγούμενη δημοσκόπηση. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας από τότε που ορίστηκε υποψήφιος καγκελάριος από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD). Το 40% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα ψήφιζε την Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU/CSU) της οποίας ηγείται η Μέρκελ και το 22% το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του Σουλτς, με τα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων να παραμένουν σταθερά.



Αντίθετα το ακροδεξιό-λαϊκιστικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD) αυξάνει το ποσοστό του κατά 1 ποσοστιάια μονάδα και θα ελάμβανε 8%, αν γίνονταν οι εκλογές την επόμενη Κυριακή (θα γίνουν στις 24 Σεπτεμβρίου). Το κόμμα της γερμανικής Αριστεράς θα συγκέντρωνε και αυτό 8%, παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του 1%, ενώ το ίδιο ποσοστό (δηλαδή 8%) θα έπαιρναν και οι Πράσινοι (Die Gruenen) και οι Φιλελεύθεροι (FDP). ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

