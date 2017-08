Αύγουστος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Σωματείο Φ.Α.Σ Γρεβενών ο ΠΥΡΣΟΣ καλεί τα μέλη και τους φίλους της ομάδος σε έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα Τετάρτη 2 Αυγούστου και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την συμμετοχή της Ομάδος στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής κατηγορίας της επόμενης περιόδου.

Η παρουσία όλων κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της σοβαρότητας του θέματος. Φ.Α.Σ Γρεβενών ο ΠΥΡΣΟΣ

