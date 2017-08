Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ένας Βρετανός φαρσέρ, που παρίστανε τον πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Ρέινς Πρίμπους, λέει ότι ξεγέλασε τον πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Τραμπ, Σκαραμούτσι, στέλνοντάς του e-mail, στα οποία εκείνος απάντησε με ύφος που αποκαλύπτει τον πόλεμο χαρακωμάτων και τα πισώπλατα μαχαιρώματα στη Δυτική Πτέρυγα. Η φάρσα έγινε λίγο πριν την καρατόμηση του πρώην στελέχους της Goldman Sachs, Άντονι Σκαραμούτσι, μετά από μόλις μία εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.



Ο φαρσέρ, που χρησιμοποιεί στο Twitter το ψευδώνυμο “Sinon Reborn” ανήρτησε στο λογαριασμό του τα email που αντήλλαξε, όπως λέει, με τον Σκαραμούτσι. Παριστάνοντας τον Ρέινς Πρίμπους, που ο Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε την περασμένη εβδομάδα, ο “Sinon Reborn” κατηγόρησε τον Σκαραμούτσι ότι είναι υποκριτής και δεν έχει φινέτσα. «Είχα υποσχεθεί στον εαυτό ότι δεν θα λερώσω τα χέρια μου με λάσπη, αλλά διαβάζοντας το tweet σου σήμερα, που έλεγε ότι ‘σύντομα θα μάθουμε ποιος διαθέτει και ποιος όχι φινέτσα στα ΜΜΕ’ με ώθησε να το κάνω. Αυτό το tweet ήταν απίστευτα υποκριτικό ακόμη και για ένα άτομο σαν κι εσένα. Ουδέποτε ενήργησες με τρόπο που να είναι έστω και ελάχιστα ραφιναρισμένος και νομίζεις ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να σου συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι;», γράφει. Αναφερόμενος στον πρώην στρατηγό του Σώματος των Πεζοναυτών, Τζον Κέλι, που διαδέχθηκε τον Πρίμπους, ο φαρσέρ είπε ότι ο νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου «θα κάνει καλή δουλειά… Ακόμη κι εγώ θα παραδεχθώ ότι θα κάνει καλύτερη δουλειά από μένα.» Ο Σκαραμούτσι σήκωσε το γάντι και φέρεται να απάντησε: «Ξέρεις τι έκανες. Όλοι μας γνωρίζουμε. Ακόμη και σήμερα. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Ένας Άνδρας θα ζητούσε συγνώμη». Η ανταλλαγή φραστικών πυρών συνεχίστηκε με τον φαρσέρ να γράφει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αμφισβητείς την ηθική μου. Εσύ, ο επονομαζόμενος ‘Mooch’ [τζαμπατζής], που δεν μπορείς να μην προκαλέσεις σάλο την πρώτη σου εβδομάδα στο Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει τίποτε για να ζητήσω συγνώμη» και τον Σκαραμούτσι να απαντά: «Διάβασε Σαίξπηρ. Ιδιαίτερα τον Οθέλλο. Σ’ εκείνη ακριβώς τη θέση βρίσκεσαι. Παρεμπιπτόντως η οικογένειά μου τα πάει μια χαρά και θα συνεχίσει έτσι. Ξέρω τι έκανες. Δεν θα έχεις άλλες απαντήσεις από μένα.»



Για να δώσει στο Σκαραμούτσι «τροφή για σκέψη» ο φαρσέρ του είπε τότε «να συνεχίσει να διαβάζει τα δελτία Τύπου που θα εκδίδει» για να δει ποιος θα τα πηγαίνει μια χαρά, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Ο Σκαραμούτσι αποπέμφθηκε χθες από το Λευκό Οίκο μετά τη χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια συνέντευξής του στο New Yorker κατά του Πρίμπους, τον οποίο χαρακτήρισε «γ@μ… παρανοϊκό σχιζοφρενή, και του συμβούλου στρατηγικής του Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Ο φαρσέρ δεν χρησιμοποίησε μόνον το όνομα του Πρίμπους για να ξεγελάσει τον Σκαραμούτσι. Εμφανίστηκε και ως Τζον Χάντσμαν τζούνιορ – ο άνθρωπος που προορίζει ο Τραμπ για πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Ρωσία- για να ρωτήσει τον Σκαραμούτσι για τη μοίρα του Πρίμπους και του Μπάνον. «Τίνος το κεφάλι θα πρέπει να πέσει πρώτο;». Κι ο Σκαραμούτσι του απάντησε: «Και των δύο». Ο φαρσέρ ξεγέλασε και τον ίδιο τον Χάντσμαν, αλλά και τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομ Μπόσερτ, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, τον κάλεσε σε δείπνο με αποτέλεσμα να του δώσει την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Το θέμα πήρε διαστάσεις με τον Λευκό Οίκο να αναθέτει τη διερεύνηση της υποθεσης στις υπηρεσίες ασφαλείας. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα θέματα που σχετίζονται με την κυβερνο-ασφάλεια και ερευνούμε αυτά τα περιστατικά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Σάρα Χάκαμπι Σάντερς στο CNN. iefimerida loading…

