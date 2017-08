Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Κινέζοι παλαιοντολόγοι ανακοίνωσαν οτι ανακάλυψαν μία ομάδα απολιθωμένων αποτυπωμάτων δεινοσαύρων, ηλικίας 100 εκατ. ετών, στην νοτιοανατολική επαρχία της Κίνας Τζετζιάνγκ. Τα απολιθώματα που βρέθηκαν διασκορπισμένα σε ένα λόφο πιστεύεται οτι είναι η μεγαλύτερη ομάδα απολιθωμένων αποτυπωμάτων δεινοσαύρων στη νοτιοανατολική Κίνα, σύμφωνα με ερευνητές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της περιοχής.



Η πρώτη ομάδα εντοπίστηκε το 2007 και οι ερευνητές ξεκίνησαν να τα καταγράφουν το 2014. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πάνω από 80 αποτυπώματα τα οποία χρονολογούνται από την πρώϊμη ύστερη Κρητιδική περίοδο και ανήκουν σε σαρκοβόρα θηριόποδα, φυτοφάγα σαυρόποδα, πτερόσαυρους και άλλους δεινόσαυρους. Τα αποτυπώματα των θηριόποδων έχουν μήκος μικρότερο από 20 εκατοστά, ενώ εκείνα των γιγάντιων σαυρόποδων φθάνουν και το ένα μέτρο. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι το αποτύπωμα ενός πτερόσαυρου πάνω από το αποτύπωμα ενός σαυρόποδα.



Τα περισσότερα αποτυπώματα είναι μεμονωμένα. Ωστόσο, μερικά αποτυπώματα ορνιθόποδων ήταν σε ζεύγη, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό πως περπατούσαν οι δεινόσαυροι. « Τα αποτυπώματα των δεινοσαύρων περιέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να εξαχθούν από τους σκελετούς και να βοηθήσουν στην έρευνα για τη βιοποικιλότητα, τη βιολογική μετανάστευση και τη συμπεριφορά, καθώς και την εξέλιξη των αρχαίων πλασμάτων», δήλωσε ο επικεφαλής του μουσείου και πρόσθεσε οτι ο χώρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε βάση επιστημονικών επισκέψεων. iefimerida loading…

