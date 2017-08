Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Παρόλο που ο ιός HPV των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι το πιο συχνά μεταδιδόμενο αφροδίσιο νόσημα, είναι γνωστό ότι θεραπεία δεν υπάρχει. Όταν κάποιος άνδρας ή γυναίκα προσβληθεί από τον ιό, είναι φορέας του διά βίου. Υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το άτομο εμφανίζει ύφεση, στη διάρκεια της οποίας δεν παρουσιάζεται κανένα σύμπτωμα, και περίοδοι έξαρσης, όπου διαγιγνώσκονται βλάβες και υπάρχουν συμπτώματα. Αυτό που απασχολεί περισσότερο είναι ότι κάποιοι υψηλού κινδύνου τύποι του ιού μπορούν να προκαλέσουν ανώμαλη κυτταρική ανάπτυξη που ονομάζεται δυσπλασία και μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες. Ο Δρ. Θάνος Παράσχος, γυναικολόγος μαιευτήρας, ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και Διευθυντής του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής EmBIO εξηγεί ποια είναι τα τρία βήματα που αφορούν τη σωστή αντιμετώπιση του ιού HPV στις γυναίκες.



Τακτικό test Pap

Mε το test Pap γίνεται η τακτική παρακολούθηση του τραχήλου της μήτρας της γυναίκας, που είναι ένα από τα σημεία που μπορεί να βλάψει δυνητικά ο ιός των κονδυλωμάτων. Αν και οι γυναίκες, στις οποίες ανιχνεύθηκε HPV λοίμωξη, δεν πρέπει να θεωρούν ότι οπωσδήποτε θα αναπτύξουν κακοήθεις βλάβες, εντούτοις θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους. Οι όποιες βλάβες -οι οποίες θεωρούνται προκαρκινικές- δε γίνονται ξαφνικά καρκίνος. Αν μείνουν αδιάγνωστες ή χωρίς αντιμετώπιση, έπειτα από ένα χρονικό διάστημα, που μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, είναι δυνατόν να εξελιχθούν σε διηθητικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό το test Pap να μην αμελείται αλλά να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ή και πιο συχνά, εφόσον το κρίνει ο γιατρός, προκειμένου να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν δυσπλασίες. Έτσι, αποφασίζεται, εφόσον χρειάζεται, η έγκαιρη θεραπευτική προσέγγιση πριν εξελιχθεί οποιαδήποτε δυσπλασία που μπορεί να δημιουργήσει ο ιός σε κακοήθεια. Ο συνδυασμός test Pap και κολποσκόπησης, καθώς και κολποσκοπικά κατευθυνόμενων βιοψιών, αυξάνει τα ποσοστά έγκαιρης διάγνωσης ύποπτων βλαβών. Ταυτοποίηση του ιού

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι του ιού ΗPV, άλλοι χαμηλού και άλλοι υψηλού κινδύνου ως προς την πιθανότητα εμφάνισης κακοήθειας. Όπως εξηγεί ο κύριος Παράσχος, μπορούμε να βρούμε τον τύπο του ιού που έχει προσβάλλει το κάθε άτομο με μία ειδική εξέταση που λέγεται ταυτοποίηση ιού ΗPV. Είναι σημαντικό για μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί με τον ιό HPV να γνωρίζει ποιον τύπο του ιού έχει, αφού δεν προκαλούν όλοι οι τύποι του ιού ίδιας βαρύτητας βλάβες. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που εμφανίζονται πιο επιθετικοί και ενοχοποιούνται για τη δημιουργία καρκίνου, ενώ άλλοι είναι λιγότερο επιθετικοί. Ανάλογα επομένως με την ταυτοποίηση του ιού προσαρμόζονται και τα μέτρα πρόληψης. Αν μια γυναίκα για παράδειγμα διαγνωστεί με κάποιον υψηλού κινδύνου τύπο του ιού, μπορεί να χρειάζεται να παρακολουθείται πιο συχνά.



Εξατομικευμένη αντιμετώπιση

Θεραπεία εφαρμόζεται μόνο για τις περιπτώσεις μέτριας και υψηλής σοβαρότητας δυσπλασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται κωνοειδή εκτομή του τραχήλου της μήτρας με laser ή loop, διότι με αυτό τον τρόπο έχουμε ιστολογική απόδειξη για τη βλάβη, καθώς και αποτέλεσμα της βιοψίας, το οποίο, συν τοις άλλοις, μας δείχνει και αν τα όρια εκτομών είναι υγιή, δηλαδή αν έχει αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου το τμήμα με τη βλάβη. Η αντιμετώπιση, πάντως, θα έλεγα ότι είναι εξατομικευμένη για κάθε γυναίκα, αφού λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ηλικία της, αν έχει ήδη παιδιά ή θέλει να αποκτήσει και φυσικά τι δείχνουν τα ευρήματα των εξετάσεων. Αυτό που πρέπει να θυμάται κάθε γυναίκα είναι ότι οι βλάβες αυτές χρειάζονται παρακολούθηση. Αν υπάρχει σωστή παρακολούθηση, τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει ο ιός προλαμβάνονται. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 1st, 2017 at 21:37 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.