Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ένας από τους πιο ισχυρούς και ενοχλητικούς λεκέδες στα ρούχα και στα υφάσματα είναι αυτός του κρασιού. Ειδικότερα οι παλιοί λεκέδες από κρασί μπορεί να αποδειχτούν δύσκολοι «εχθροί» αλλά σίγουρα υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο τρόπο.



Για να καταφέρετε να εξεφανίσετε και να απαλλαγείτε από τα παλιά σημάδια από κρασί διαλύστε 1 κ.σ. απορρυπαντικό για τα πιάτα σε 2 κ.σ. οξυζενέ και βουτήξτε το λεκέ σε αυτό το μείγμα. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, τρίψτε ελαφρά το λεκέ με μια καθαρή βαμβακερή πετσέτα φροντίζοντας να καθαρίζετε με φορά από τις άκρες του λεκέ προς το κέντρο του. Τέλος, πλύντε το ρούχο με κρύο νερό και θα το δείτε να λάμπει ξανά!



Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και με άλλους δύσκολους λεκέδες όπως αυτόν της σοκολάτας. baby loading…

