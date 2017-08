Αύγουστος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δεν φρόντισαν να εντάξουν το Επιχειρησιακό Σχέδιο του κλάδου στο ΕΣΠΑ…Δύο δυσάρεστες ειδήσεις μας πρόσφερε ο κ. Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην περιοχή. Η μία είχε σχέση με την ενέργεια και τη ΔΕΗ και η δεύτερη με τη γούνα. Στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας δεν ανέφερε τίποτε για την χρηματοδότηση του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου που καταρτίστηκε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας της Γούνας, των Επιμελητηρίων και των Εργατικών Κέντρων σε συνεργασία με τους επιμέρους Συλλόγους και Συνδέσμους της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία. Το Σχέδιο με οχτώ (8) στοχευμένες ομάδες δράσεων και προϋπολογισμό 33,9 εκ.€ θα στηρίξει με την υλοποίησή του, την ανάκαμψη, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα αυτού του δυναμικού παραγωγικού κλάδου και προβλεπόταν να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Όμως ο Πρωθυπουργός παρέπεμψε την χρηματοδότησή του στον Αναπτυξιακό Νόμο! (πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας του) Φυσικά ο κ. Τσίπρας με την είδηση που μας έδωσε δεν αποκάλυψε τίποτα περισσότερο από την, γνωστή πια σε όλους, ανικανότητα της Περιφερειακής μας Αρχής που αν και είχε υποσχεθεί πως θα εντάξει το Σχέδιο στο ΕΣΠΑ, ως όφειλε, το ξέχασε και τώρα προσπαθεί να σώσει τα προσχήματα μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Δεν είναι όμως το ίδιο. Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του συνολικού Σχεδίου σημαίνει: ∙ χρηματοδότηση της πιστοποίησης των εργαζομένων του κλάδου και των ανέργων, ∙ περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων, ∙ Ερευνητικό Κέντρο Γούνας στην Καστοριά, ∙ εξωστρέφεια, ∙ Μονάδα παραγωγής Βιοαερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας από τα απόβλητα, ∙ Νέα Πιστοποίηση – Εφαρμογή Κανόνων logistics & ιχνηλασιμότητας,

∙ εξειδικευμένη Ενίσχυση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Γουνοποιίας, ∙ στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της Οικοτεχνίας και της δημιουργίας συνεταιριστικών επιχειρήσεων, και ∙ αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων υποδομών του κλάδου. Χρηματοδότηση μέσω Αναπτυξιακού Νόμου σημαίνει απλώς την επιχορήγηση με μικρό ποσοστό, ή χορήγηση φορολογικών κινήτρων σε επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, κάτι που έτσι και αλλιώς υπήρχε ήδη ως δυνατότητα και δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη εξαγγελία. Η μέρα με τη νύχτα δηλαδή! Γι’ αυτό ο συνδυασμός μας κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εξής ερώτηση: (πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ερώτηση προς το Π.Σ.)

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

