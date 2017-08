Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ένα πρωτότυπο Ηλιακό Δέντρο, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια, τοποθετήθηκε στο λιμάνι των Kαμαρών της Σίφνου. Πρόκειται για έναν φωτοβολταϊκό φορτιστή για φορητές συσκευές που φορτίζονται από θύρα USB. Διαθέτει ηλιακά πάνελ που μοιάζουν με κλαδιά δέντρου, τα οποία συλλέγουν τις ηλιακές ακτίνες και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.



Η πρωτότυπη αυτή κατασκευή, χρησιμοποιεί μία καθαρή, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και σέβεται απόλυτα το περιβάλλον, παρέχοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης 5-6 συσκευών. Το δέντρο τοποθέτησε το Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» κατόπιν δωρεάς του Ιδρύματος Ευγενίδου – Κληροδοτήματος «Μαριάνθη Σίμου». Είναι σε χώρο που ευγενικά παραχώρησε για τον σκοπό αυτόν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου.



Διατίθεται ελεύθερα προς χρήση από κατοίκους και επισκέπτες του νησιού ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Το Ίδρυμα Ευγενίδου – Κληροδότημα «Μαριάνθη Σίμου» δώρισε το Ηλιακό Δέντρο στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» της Σίφνου, με σκοπό την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κυκλαδίτικο νησί.

Η δωρεά αυτή αποτελεί μέρος μόνον της πολύπλευρης και πολυσχιδούς προσφοράς του Ιδρύματος Ευγενίδου προς το νησί της Σίφνου.

