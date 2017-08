Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ευχής έργον και βασική προτεραιότητα όλων των γονιών να μεγαλώσουν το παιδί τους με τρόπο που μεγαλώνοντας να γίνει ανεξάρτητο. Πώς γίνεται να τεθούν οι βάσεις από τώρα και γιατί είναι τελικά τόσο σημαντικό; Όσο το ενθαρρύνετε να προσπαθήσει να φέρει εις πέρας κάποια πράγματα μόνο του, ανακαλύπτει τον εαυτό του και τις δυνατότητές του.



Μέσα από τα λάθη που θα κάνει ή τις αποτυχίες που θα προκύψουν στα πλαίσια της προσπάθειας και βέβαια με τη δική σας βοήθεια, βλέπει τα όριά του και παίρνει μαθήματα που θα του φανούν χρήσιμα στη ζωή του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή τα βρίσκει όλα έτοιμα, τα θεωρεί δεδομένα και επαναπαύεται. Καθώς το μεγαλώνετε με την προοπτική να γίνει ανεξάρτητο και να ανοίξει τα φτερά του στη ζωή όσο και όπου πρέπει αναλογικά με την ηλικία και τις γενικότερες συνθήκες, αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει ανάγκη να στηρίζεται πάντα σε κάποιον τρίτο, κάτι που τονώνει την αυτοπεποίθησή του και του δίνει κίνητρο να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Από τη στιγμή που το ενθαρρύνετε να παίρνει πρωτοβουλίες σε κάποια απλά πράγματα, συνεπάγεται αυτόματα πως του δείχνετε εμπιστοσύνη και αυτό το εισπράττει το παιδί. Με τόση εμπιστοσύνη που θα του δείξετε με την πάροδο των χρόνων και τόση θετική ανατροφοδότηση, θα αποκτήσει δυναμισμό και θετική ψυχολογία, ακόμα και μπροστά στα δύσκολα. Ένα ανεξάρτητο παιδί είναι πολύ λιγότερο ανασφαλές στο κομμάτι της επιβεβαίωσης της αξίας του από τρίτους. Πασχίζει πάντα για το καλύτερο, ξέρει ότι η αποτυχία είναι στο πρόγραμμα και δεν τις συγχέει με τις ικανότητές του, ούτε έχει μεγάλη ανάγκη να ακούσει καλό λόγο για να ανασυγκροτηθεί και να προχωρήσει. Αυτό το τελευταίο ισχύει περισσότερο όταν έχει μεγαλώσει αρκετά. Ένα παιδί που παίρνει πρωτοβουλίες να κάνει κάτι χωρίς βοήθεια ωθείται από εσωτερικά κίνητρα, σε αντίθεση με ένα εξαρτημένο που κινητοποιείται μόνο με εξωτερικά κίνητρα που προέρχονται συνήθως από τους γονείς.



Επίσης, ένα εξαρτημένο παιδί περιμένει από τους άλλους να συνδράμουν στη δική του ευτυχία, αφού μόνο του δεν έχει μάθει να τη διεκδικεί. Πολύ μεγάλο το τίμημα, το οποίο θα το συνειδητοποιήσει πολύ αργότερα! Από τη στιγμή που ο προσανατολισμός σας είναι να μεγαλώσετε ένα ανεξάρτητο παιδί, ακόμα και η μεταξύ σας σχέση επηρεάζεται θετικά. Δεν υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης και ο απογαλακτισμός γίνεται σταδιακά και ορθολογικά, όπως δηλαδή πρέπει να συμβαίνει. newsbeast loading…

