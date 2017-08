Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Είναι τα νοστιμότερα μακαρόνια με τις λιγότερες θερμίδες.



Υλικά 400 γραμμάρια πένες

2 σκελίδες σκόρδο

1 μεγάλη μελιτζάνα

1 μέτριο κρεμμύδι

4 ντομάτες ώριμες, μεσαίες

Φρέσκο βασιλικό, αλάτι, πιπέρι, παρμεζάνα

3 κουταλιές ελαιόλαδο



Εκτέλεση Βράστε τις πένες, όπως λέει η συσκευασία

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο στο τηγάνι

Ροδίστε τις μελιτζάνες, αφού τις κόψετε σε κύβους

Προσθέστε στο τηγάνι το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, ψιλοκομμένα

Ροδίστε ακόμη 2 λεπτά, σε μεσαία φωτιά

Προσθέστε τις ντομάτες, κομμένες σε κύβους

Αφήστε να γίνει μια παχιά σάλτσα, για 8-10 λεπτά, χαμηλώστε τη φωτιά

Λίγο πριν το τέλος προσθέστε βασιλικό, ψιλοκομμένο

Ρίξτε τις πένες στο τηγάνι και ανακατέψτε

Αν θέλετε το πιάτο σας να είναι πιο «καθαρό» τοποθετήστε τις πένες σε βαθύ πιάτο, γαρνίρετε με το ραγού μελιτζάνας και ρίξτε άφθονη παρμεζάνα iefimerida loading…

