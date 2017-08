Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Στο άκουσμα της λέξης Πόρσε, ο νους πηγαίνει σε αυτοκίνητα επιδόσεων, με εξακύλινδρους κινητήρες, πολλά κυβικά εκατοστά, και πολλές δεκάδες χιλιάδων ευρώ τιμή κτήσης. Κι όμως. Είκοσι χρόνια από την παρουσίαση της πρώτης Μπόξτερ, η θρυλική γερμανική φίρμα προσφέρει και ένα μικρού κυβισμού μοντέλο, με τιμή που αφορά σαφώς μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό από αυτό που μέχρι σήμερα μπορούσε να αγοράσει ένα όποιο Πόρσε. Πρόκειται για την ανανεωμένη Μπόξτερ, που μετά τον εφοδιασμό της με 4κύλινδρο 2λιτρο κινητήρα διατίθεται πλέον στην αγορά σαν 718 Μπόξτερ, όνομα που παραπέμπει στην ιστορία καθώς, 60 χρόνια πίσω μια άλλη 4κύλινδρη 718 Πόρσε ξεσήκωνε τους θεατές στο Λε μαν και το Νίρμπουργκρινγκ. Πάντως, η 718 Μπόξτερ της δοκιμής μας, μην φανταστείτε πως είναι ένα αυτοκίνητο για τον καθένα, καθώς η τιμή παραμένει υψηλή, δεδομένου του ότι δεν παύει να είναι ένα ποιοτικά άριστα κατασκευασμένο όχημα, με ακριβά υλικά, αξιοζήλευτες επιδόσεις και σχεδόν πλήρη εξοπλισμό. Μερικά από τα τεχνολογικά καλούδια της 718 Μπόξτερ, είναι η αυτόματα ανοιγόμενη οροφή (ακόμα και εν κινήσει με ταχύτητες μέχρι 50 χλμ./ώρα), το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας, ο αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες πλάτες καθισμάτων, 6 αερόσακοι, προβολείς ξένον, ηχοσύστημα και σύστημα ενημέρωσης και επικοινωνίας με οθόνη αφής, υπολογιστής ταξιδιού, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και πολλά άλλα, ενώ ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, υπάρχει μεγάλη λίστα πρόσθετου εξοπλισμού η οποία βέβαια εκτοξεύει την τιμή σε εξαψήφιο αριθμό.



Η είδηση βέβαια στο συγκεκριμένο μοντέλο, βρίσκεται τοποθετημένη στο κέντρο της κατασκευής, πίσω από της πλάτες οδηγού/συνοδηγού και είναι ο νέος μπόξερ κινητήρας των 1.988 κ.εκ. με άμεσο ψεκασμό και τούρμπο, που αποδίδει 300 ίππους στις 6.500 στροφές, με ροπή 38,7 χιλιογραμμόμετρα σταθερά από τις 1.950 ως τις 4.500 στροφές. Η κίνηση μεταδίδεται φυσικά στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι ταχυτήτων ή –στην περίπτωσή μας- 7τάχυτου PDK. Ο συνδυασμός κινητήρα – κιβωτίου μπορεί να επιταχύνει τα 1365 κιλά της Μπόξτερ από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα, μέσα σε 5.1 δεύτερα, για να το φτάσει στη συνέχεια στα 275 χιλιόμετρα τελικής ταχύτητας. Οι αναρτήσεις είναι τύπου Μακφέρσον εμπρός-πίσω, τα φρένα είναι αεριζόμενοι δίσκοι, ενώ το τιμόνι έχει μεταβλητή υποβοήθηση. Οι τροχοί φορούν λάστιχα 235/45 εμπρός και 265/45 πίσω σε 18άρες ζάντες. Μπαίνοντας στο εσωτερικό τις εντυπώσεις κερδίζουν τα μπάκετ καθίσματα με τις πολλές ρυθμίσεις, που επιτρέπουν στον οδηγό και τον συνοδηγό να αισθανθούν άνεση και ασφάλεια, ενώ υπάρχει και μια κάποια ευρυχωρία, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, η τοποθέτηση του κινητήρα στο κέντρο δημιούργησε δύο χώρους αποσκευών, ένα εμπρός κι ένα πίσω, με συνολική χωρητικότητα χωρητικότητα 275 λίτρα. Όμως ποιος επιλέγει ή όχι ένα όποιο Πόρσε για τις μεταφορικές του δυνατότητες; Εδώ τα ζητούμενα είναι άλλα και περιορίζονται στις επιδόσεις, την οδηγική ευχαρίστηση και φυσικά το ίματζ που συνεπάγεται το μπρελόκ με το θυρεό της Πόρσε. Στην θέση λοιπόν του οδηγού, το πρώτο που διαπιστώνεις είναι ο σκληρός στακάτος ήχος που σαφώς παραπέμπει σε εξακύλινδρο κινητήρα, ενώ στη συνέχεια την ίδια αίσθηση δίνει και η μεγάλη τιμή ροπής από τις χαμηλές στροφές. Με άλλα λόγια. Ο δίλιτρος κινητήρας δεν υστερεί σε αίσθηση από τους μεγαλύτερους, ενώ αντίθετα το μειωμένο βάρος δίνει μεγαλύτερη ευελιξία και σβελτάδα στην 718 Μπόξτερ. Ο κινητήρας αποκρίνεται άμεσα στο πάτημα του γκαζιού και εξαντλεί το όριο των στροφών του σε χρόνο μηδέν. Συνεργάτης εδώ το κιβώτιο PDK, που αλλάζει ταχύτητες σαν αστραπή χωρίς σχεδόν να το αντιλαμβάνονται οι επιβάτες, ενώ βέβαια ο οδηγός μπορεί να επέμβει μέσω των παντλς που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Η οδική συμπεριφορά δεν επιδέχεται κριτικής, καθώς τα φαρδιά ελαστικά (φαρδύτερα πίσω) γαντζώνουν στο δρόμο και δύσκολα μπορείς να αλλοιώσεις την τροχιά, εκτός κι αν θέσεις εκτός των συστήματα ελέγχου πρόσφυσης. Το ακόμα καλύτερο είναι το ότι, αυτή η Μπόξτερ μπορεί το ίδιο εύκολα να κινηθεί στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης, σε ρυθμούς ρομαντικής εκδρομής και να απογειωθεί γράφοντας χρόνους σε όποια ειδική διαδρομή. Αξιοσημείωτη είναι και η μέση κατανάλωση που στην περίπτωσή μας ήταν 11,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ το ότι οι ανάγκες σέρβις είναι κάθε 30.000 χιλιόμετρα ή κάθε 2 χρόνια, κάνει –ας πούμε- λογικό το κόστος χρήσης.

Αντίθετα, το κόστος κτήσης παραμένει τσουχτερό, ξεκινώντας από τις περίπου 71.000 ευρώ, ενώ το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Υπέρ Αμάξωμα (εμφάνιση & ακαμψία) Ποιότητα, Τεχνολογία, Επιδόσεις, Οδική συμπεριφορά, Ποιότητα κύλισης, Χώρος αποσκευών (για roadster) Κατά Κατανάλωση, Θέσεις μικροαντικειμένων Τεχνικά χαρακτηριστικά Κατηγορία: Roadster, Επιβατικό, 2θέσιο

Κινητήρας: 4κύλινδρος, 16βάλβιδος, 1988 κ.εκ.

Ισχύς: 300 ίπποι/6500 σαλ

Ροπή: 380 Nm/1950 σαλ

Μετάδοση: Στους πίσω τροχούς με 7τάχυτο PDK

Ανάρτηση: Εμπρός/Πίσω με διπλά ψαλίδια

Ελαστικά: 235/45/18-265/45/18 Εμπρός/πίσω

Φρένα: Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός πίσω

Διαστάσεις: 4379Χ1801Χ1281 χλστ

Μεταξόνιο: 2475 χλστ

Βάρος: 1365 κιλά

Χώρος αποσκευών: 275 λίτρα

0-100: 5,1’’

Τελική ταχύτητα: 275 χλμ/ώρα

Κατανάλωση δοκιμής: 11,2 λίτρα/100 χλμ



