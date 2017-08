Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Από την Πέμπτη 3 Αυγούστου θα μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της Υγείας.



Λόγω τεχνικού προβλήματος, οι αιτήσεις για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’ 205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», θα γίνονται δεκτές στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, από την Πέμπτη 3-8-2017 και ώρα 08.00, αντί την Τρίτη 1 Αυγούστου και ώρα 12.00, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί. Σύμφωνα με την σχετική Δημόσια Πρόσκληση δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης, σε μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο σύνολο των Φορέων Υποδοχής.



Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (21/08/2017). Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης: Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Μακροχρόνια άνεργοι.

Ευπαθείς ομάδες ανέργων.

Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω. iefimerida loading…

