Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Τα i10, i20 και i30 της Hyundai κατέκτησαν την πρώτη θέση στις τελευταίες συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποίησαν πολλά ευρωπαϊκά περιοδικά αυτοκινήτου. Τα οχήματα ξεπέρασαν τους ανταγωνιστές τους σε κατηγορίες όπως η συνδεσιμότητα, η οδηγική άνεση και τα δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά καθώς και η εσωτερική σχεδίαση και άνεση, για να κατακτήσουν την κορυφή στη συνολική βαθμολογία. Η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων της Hyundai αξιολογείται επίσης θετικά από τα περιοδικά. Τα i10, i20 και i30 αποτελούν βασικό πυλώνα της επιτυχίας της εταιρείας στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 50% των πωλήσεών της στη Γηραιά ήπειρο.



Hyundaii10 Το Hyundai i10 δοκιμάστηκε απέναντι στους ανταγωνιστές του από το γαλλικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Plus (τεύχος 1494, Απρίλιος 2017), από το Βρετανικό περιοδικό What Car, (online, Μάρτιος 2017), καθώς και από το γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Bild (τεύχος 5/2017). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, το i10 εντυπωσιάζει με τους μεγάλους χώρους του, ειδικά μιλώντας για το χώρο κεφαλής και ποδιών στο πίσω κάθισμα καθώς και με τις εξαιρετικές οδηγικές του επιδόσεις, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. Ως «το πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο πόλης που είδαμε ποτέ» (What Car?), το i10 εντυπωσίασε επίσης τους δοκιμαστές με το φιλικό προς το χρήστη σύστημα ψυχαγωγίας και τα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας. Το What Car σχολιάζει: «Η οδηγική σταθερότητα, το πιο ευρύχωρο εσωτερικό και ο πιο γενναιόδωρος κατάλογος βασικού εξοπλισμού, καθιστούν το i10 μια συναρπαστική επιλογή. Προσθέτοντας το εξαιρετικό νέο σύστημα ψυχαγωγίας στη συνολική εικόνα, δεν βλέπουμε το i10 να εγκαταλείπει το στέμμα του σύντομα». Επιπλέον, το φημισμένο γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Zeitung πραγματοποίησε δύο συγκριτικές δοκιμές του Hyundai i20 (τεύχος 7/2017 και 11/2017). Κερδίζοντας τους Γάλλους, Γερμανούς και Ιάπωνες ανταγωνιστές του, το i20 βρέθηκε στην κορυφή και στις δύο συγκριτικές δοκιμές. Παρομοίως με τη συγκριτική δοκιμή του i10, το i20 σημείωσε υψηλές βαθμολογίες προσφέροντας ένα ευρύχωρο εσωτερικό με αρκετό χώρο για αποσκευές της τάξεως των 326 λίτρων. Το αυτοκίνητο επίσης διακρίθηκε για τα άνετα καθίσματα του, καθιστώντας ευχάριστες τις μεγάλες διαδρομές, επιτρέποντας μια χαλαρή θέση καθισμάτων χάρη στις πολλαπλές επιλογές ρύθμισης για τα καθίσματα και το τιμόνι. Οι δοκιμαστές τόνισαν επίσης το εξαιρετικό σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να σταματήσει το όχημα στα 35,6 μέτρα στα 100 χλμ / ώρα καθώς και την εντυπωσιακή ποιότητα, λειτουργικότητα και δεξιοτεχνία του i20. Hyundaii20 Ως «εξαιρετικό ολοκληρωμένο προϊόν» (Auto Zeitung), το i20 κατέκτησε την κορυφή και στις δύο συγκριτικές δοκιμές. Σε συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποίησαν τα γερμανικά περιοδικά αυτοκινήτου τα Auto Zeitung (τεύχος 5/2017), Auto Bild (τεύχος 6/2017), Auto Strassenverkehr (τεύχος 11/2017), το Ισπανικό Auto Bild (τεύχος 531) καθώς και το Autopista (Έκδοση Απρίλιος 2017) το Hyundai i30 κατέκτησε την πρώτη θέση έναντι των ανταγωνιστών του από τη Γερμανία, τη Γαλλία ή την Ισπανία. Το αυτοκίνητο εντυπωσίασε τους δοκιμαστές με την οδηγική του ευελιξία, τα ποικίλα υποστηρικτικά συστήματα, το γενναιόδωρο πακέτο ενεργητικής ασφάλειας και τα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας.



Hyundaii30 Το i30 κέρδισε επίσης στα σημεία για την μοντέρνα, υψηλής ποιότητας εσωτερική του σχεδίαση και το εργονομικό cockpit του, καθώς και τα άριστα χαρακτηριστικά value-for-money. To Auto Bild κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το i30 είναι ένα «συνολικά ειλικρινές, κομψό και πρακτικό αυτοκίνητο». Η οικογένεια – i είναι ένα σημαντικό ατού της Hyundai στην προσπάθειά της να γίνει η Νο1 ασιατική μάρκα στην Ευρώπη μέχρι το 2021.

