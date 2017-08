Αύγουστος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΝΕΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ…ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ



Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει λίγο πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, την απόκτηση με ελεύθερη μεταγραφή, μιας ακόμη παίκτριας.

Η Μαρία Μιμίκου, η οποία αγωνίζεται στη θέση της κεντρικού και χαρακτηρίζεται από το δυναμικό της παιχνίδι και το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο, θα ανήκει στην οικογένεια του Αστέρα από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το Δ.Σ., οι προπονητές και οι συναθλήτριές της την καλωσορίζουν με ευχές για μια πετυχημένη χρονιά. Το Δ.Σ του Αστέρα Γρεβενών

