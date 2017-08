Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Θετικό είναι το πρόσημο της απόδοσης των ξενοδοχείων της Αθήνας για το 6μηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της τουριστικής κίνησης που δημοσιεύει σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού. Συγκεκριμένα, πάντα σύμφωνα με αυτά, παρατηρείται αύξηση κατά 4,9% της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων και αύξηση κατά 5% της μέσης τιμής δωματίου, στο 6μηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, έναντι του αντίστοιχου 6μηνου 2016.



Οι επιδόσεις του φετινού Ιουνίου ωστόσο, τονίζει η Ένωση, δεν ήταν οι αναμενόμενες σε ό,τι αφορά την μέση πληρότητα που αυτή κινήθηκε με άνοδο 3,1% και την μέση τιμή δωματίου, που με τη σειρά της έκλεισε στο 2,3%. Τα ξενοδοχεία της Αθήνας, σημειώνει η Ένωση, έχουν διατηρήσει μια εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ανάκαμψη του προορισμού. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία «European Benchmarking» η Αθήνα παραμένει η δεύτερη φτηνότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, ξεπερνώντας μόνο την Κωνσταντινούπολη σε τιμές, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπισε και προχώρησε σε εντυπωσιακές εκπτώσεις της τάξης του 30% κατά μέσο όρο, όπως τονίζει η ΕΞ.Α.Α.Α



Από τα παραπάνω η Ένωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τουριστική Αθήνα σταθερά και σταδιακά ανακάμπτει μετά από μια μακρά περίοδο πίεσης και ύφεσης, αν και δεν έχει επανέρθει, όπως τονίζεται, η απαραίτητη ισορροπία -ζήτησης και τιμών- στην ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Μάλιστα υποστηρίζει, ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν τα σημάδια της ανάκαμψης, όχι για πανηγυρισμούς αλλά για την ανανέωση της ποιοτικής πρότασης του προορισμού προς τον επισκέπτη και για την χάραξη μιας μακρόπνοης στρατηγικής. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

