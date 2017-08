Αύγουστος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Περιβολίου Γρεβενών, λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, Η’ Κυριακή του Ματθαίου.

Ήταν μια ωραία ευκαιρία για να ανταμώσουν οι πιστοί τριών χωριών: της Σμίξης, της Αβδέλλας και του Περιβολίου.













Ο Σεβασμιώτατος κήρυξε στο ποίμνιο τον Θείο Λόγο και μετά τη Θεία Λειτουργία απόλαυσε τη συντροφιά των ιερέων και των πιστών κάτω από τη σκιά και τη δροσιά ενός αιωνόβιου δέντρου.

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 1st, 2017 at 09:55 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.