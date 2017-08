Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Γνωρίζουμε καλά, ότι οι προσπάθειες που κάνετε κατά καιρούς για την απώλεια των περιττών σας κιλών, είναι πολύ πιθανό να μην ευοδώσουν, ακόμα κι αν εσείς επιμένετε και έχετε αποφασίσει ότι θα υποστείτε όποιες στερήσεις κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου να φτάσετε στο στόχο σας. Πώς θα σας φαινόταν όμως, αν σας λέγαμε, ότι υπάρχει μια δίαιτα, που παρότι ανήκει στην κατηγορία με τις πιο αμφιλεγόμενες δίαιτες του κόσμου, την έχουν εμπιστευτεί χιλιάδες άνθρωποι γιατί δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια απώλειας του περιττού βάρους και να φέρει θεαματικά αποτελέσματα στην εικόνα του σώματος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα;



Οι πρώτοι άνθρωποι που την ακολούθησαν ήταν οι εργαζόμενοι της ίδιας της εταιρείας της οποίας και αποτέλεσε έμπνευση και πιο συγκεκριμένα της General Motors. Η δίαιτα ονομάστηκε «GM diet» από τα αρχικά της εταιρείας και στηρίζεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά: είναι εύκολη στην εφαρμογή της τόσο ως προς την προετοιμασία των τροφών που κανείς πρέπει να καταναλώσει, όσο και ως προς τη χρονική στιγμή που μπορεί να τη βάλει στο πρόγραμμα του, είναι σύντομη γιατί δεν απαιτεί περισσότερες από επτά ημέρες εφαρμογής αλλά και χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες. Η εταιρεία General Motors εμπνεύστηκε τη συγκεκριμένη δίαιτα, ώστε να βοηθήσει τους υπαλλήλους της να παραμείνουν υγιείς και να χάσουν βάρος κατά το 1985 και σήμερα είναι μια από τις δίαιτες με τη μεγαλύτερη αναζήτηση στη Google. Οποιος επιθυμεί να δοκιμάσει την «GM diet» θα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρούς κανόνες για επτά ημέρες και όχι για περισσότερο, κατά τις οποίες θα καταναλώνει φρούτα (αποκλείονται οι μπανάνες), λαχανικά, ρύζι και άφθονη ποσότητα νερού, ενώ μπορεί να επιλέξει ψάρι ή κοτόπουλο τις δύο από τις επτά ημέρες αυτές. Ξεκινήστε την «GM diet» και αλλάξτε το σώμα σας. Ημέρα πρώτη: Καταναλώστε φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Οι μπανάνες αποκλείονται από το «μενού» γιατί έχουν θερμίδες και πολλά σάκχαρα. Ημέρα δεύτερη: Μπορείτε να φάτε για πρωινό μια μεγάλη πατάτα φούρνου με βούτυρο ή ελαιόλαδο, για να χαρίσετε στον οργανισμό σας τους απαραίτητους υδατάνθρακες και ενέργεια. Επιτρέπεται να καταναλώσετε τα πάντα από λαχανικά είτε αυτά είναι ωμά είτε μαγειρεμένα, γιατί έχουν άφθονα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες, ενώ παράλληλα είναι χαμηλής θερμιδικής αξίας. Αποκλείονται τα φρούτα.



Ημέρα τρίτη: Μπορείτε να καταναλώσετε όλα όσα φάγατε και τις δύο πρώτες ημέρες, αλλά αποκλείονται τόσο οι μπανάνες όσο και οι πατάτες. Καταναλώστε άφθονο νερό. Ημέρα τέταρτη: Την τέταρτη ημέρα της «GM diet» επιτρέπεται να βάλετε στο πιάτο σας μπανάνες (πηγές ποττάσιου και νατρίου), λαχανικά ( να φτιάξετε μια σούπα από λάχανο, σέλινο, κρεμμύδι και πράσινες πιπεριές) και άλλα φρούτα, αλλά και να πιείτε φρέσκο γάλα. Ημέρα πέμπτη: Εμπλουτίστε τα γεύματα σας με κοτόπουλο, ψάρι και μοσχαρίσιο κρέας και συνοδέψτε με έξι μεγάλες ντομάτες. Μην ξεχνάτε να πίνετε άφθονο νερό (10-12 ποτήρια). Ημέρα έκτη: Καταναλώστε όση ποσότητα άπαχης πρωτεΐνης και λαχανικών θέλετε. Αποκλείονται οι πατάτες και οι ντομάτες από το μενού σας. Ημέρα έβδομη: Ξεκινήστε την ημέρα σας με μια μερίδα από καστανό ρύζι και καταναλώστε όσα λαχανικά και φρούτα θέλετε χωρίς κανέναν περιορισμό. Μπορείτε να καταναλώσετε τα φρούτα και σε μορφή φυσικού χυμού. Σύμφωνα με την «GM diet», η οποία έχει σαν στόχο να μειώσει το βάρος σας αλλά λειτουργεί κυρίως ως μια αρχή για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, τα περισσότερα κιλά χάνονται τις πρώτες τρεις ημέρες της εφαρμογής της καθώς εκείνες οι μέρες είναι και αυστηρότερες -το φαγητό που καταναλώνετε είναι πολύ χαμηλό σε θερμίδες, περίπου 1200 θερμίδες ανά ημέρα. Τέλος, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε τη δίαιτα με ένα πρόγραμμα γυμναστικής αλλά μην κάνετε υπερβολές. Προτιμήστε ασκήσεις όπως αυτές της yoga ή καθημερινό περπάτημα. Δραστηριότητες δηλαδή που είναι πιο ήπιες και ταιριάζουν στο πρόγραμμα αυτό της «GM diet». bovary loading…

