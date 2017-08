Αύγουστος 1st, 2017 by Σταματίνα

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας SeatseekingName και σύμφωνα με την διαδικασία που έχει οριστεί, επιλέχθηκαν εννέα προτάσεις ονόματος για το νέο, 3ο SUV της Seat που θα λανσαριστεί μέσα στο 2018. Τα εννέα ονόματα που προέρχονται όλα από την Ισπανική γεωγραφία και επιλέχθηκαν ανάμεσα από συνολικά 10.130 προτάσεις, είναι: Abrera — Alboran — Aran — Aranda — Avila — Donosti — Tarifa — Tarraco — Teide Τα εννέα υποψήφια ονόματα πληρούν με επιτυχία τα τρία διαφορετικά κριτήρια που ορίστηκαν από τη ισπανική εταιρία, όπως προέκυψε μετά από την σχετική διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την συνεργασία εμπειρογνωμόνων της εταιρείας, ενός εξωτερικού οργανισμού ονοματοδοσίας καθώς και ενός οργανισμού βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας: Αξίες της μάρκας και προϊοντικά χαρακτηριστικά. Αρχικά, επιλέχθηκαν ονόματα που ανταποκρίνονται στις αξίες της μάρκας και στα χαρακτηριστικά του νέου μεγάλου SUV, το 3ο της φίρμας, μετά το Ateca και το Arona. Γλωσσολογικό κριτήριο. Στη συνέχεια τα ονόματα τέθηκαν υπό προσεκτική γλωσσολογική εξακρίβωση ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι εύκολο να προφέρονται σε διαφορετικές γλώσσες και με θετικούς συνδεόμενους συνειρμούς. Σε αυτό το στάδιο συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από οργανισμό ονοματοδοσίας. Νομικά κριτήρια. Τέλος, η νομική ισχύς των υποψήφιων ονομάτων επιβεβαιώθηκε σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να αποφευχθεί για παράδειγμα η καταχώρηση των ονομάτων από άλλες μάρκες σε οποιαδήποτε από τις αγορές που δραστηριοποιείται η Seat. Σε αυτό το τρίτο και τελευταίο στάδιο συμμετείχε ένας εμπειρογνώμονας βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Από το σημείο αυτό κι έπειτα η Seat θα οργανώσει focus groups στις κύριες αγορές της προκειμένου να διεξαχθούν δοκιμές που θα καταλήξουν σε τουλάχιστον τρία τελικά υποψήφια ονόματα από τα εννέα επικρατέστερα. Δεδομένης της τεράστιας ανταπόκρισης, ο Πρόεδρος της εταιρίας, Luca de Meo εξήγησε ότι «οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει τη συμμετοχή περισσότερων από 130.000 ανθρώπων από 106 χώρες και να επανασυνδέσει τη μάρκα με την Ισπανική κοινωνία και τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο, και γι’ αυτό θα’ θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Η ώρα που θα μάθουμε το όνομα του νέου SUV μας πλησιάζει».



Η εταιρία θα παρουσιάσει τα ονόματα των τελικών φιναλίστ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στις 12 Σεπτεμβρίου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. Από τις 12 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί δημόσια ψηφοφορία προκειμένου να επιλεγεί το αγαπημένο όνομα μεταξύ των φιναλίστ μέσω του δικτυακού τόπου seat.com/seekingname και στην Ισπανία μέσω seat.es/buscanombre. Νικητήριο όνομα θα ανακηρυχθεί αυτό με τις περισσότερες ψήφους και η ανακοίνωση του θα γίνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Με αυτό τον τρόπο, το νέο SUV θα είναι το πρώτο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας που το όνομα του επιλέγεται με την ψήφο του κοινού. Αυτό το τρίτο SUV της μάρκας θα ενταχθεί στο κατάλογο των 13 μοντέλων που έχουν όνομα από την ισπανική γεωγραφία, από τότε που η μάρκα λάνσαρε το Ronda το 1982 μέχρι το πιο πρόσφατο μοντέλο, το Arona. newsbeast loading…

