Αύγουστος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εδώλιο για 23 ιδιώτες- ανάμεσά τους και 3 μοναχούς – για λήψη εικονικών τραπεζικών δανείων, με επίκεντρο το μοναστήρι «Αναστάσεως του Κυρίου – Εμμαούς»

εισηγείται προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης η αντεισαγγελέας Εφετών Ειρήνη Χρυσογιάννη. Η συγκεκριμένη πρόταση συνδέεται με το οικονομικό σκάνδαλο που στήθηκε με «βιτρίνα» το ησυχαστήριο της «Εμμαούς», και περιλαμβάνει αγοραπωλησίες ακινήτων χαμηλής αντικειμενικής αξίας μεταξύ του μοναστηριού και ιδιωτών με «φουσκωμένα» τραπεζικά δάνεια, συναλλαγές μέσω εξωχώριας (off shore) εταιρείας στη Λιβερία και επενδύσεις σε εταιρεία που… βάρεσε «κανόνι». Το βασικό σκέλος της πολύκροτης υπόθεσης, που άρχισε να ερευνάται από το 2008, έχει πάρει ήδη το δρόμο για τις δικαστικές αίθουσες με την παραπομπή σε δίκη έξι προσώπων, ανάμεσά στους οποίους τρεις μοναχοί (δύο άνδρες και μία γυναίκα), μία εργολάβος, ένας πολιτικός μηχανικός κι ένας δικηγόρος, που κατηγορούνται για κακουργηματική απάτη, ύψους 28 εκατ. ευρώ, εις βάρος του μοναστηριού.

Η εισαγγελική πρόταση που υποβλήθηκε τώρα στο Δικαστικό Συμβούλιο, αφορά ευθύνες που αναζητήθηκαν στα πρόσωπα πιστών και φίλων του μοναστηριού, που συνήψαν δάνεια – το συνολικό ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 11 εκατ. ευρώ – με συγκεκριμένη τράπεζα για την αγορά ακινήτων για λογαριασμό της «Εμμαούς». Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύναψη των δανείων επιτυγχάνονταν με την εκτίμηση του ακινήτου από τον εκτιμητή της τράπεζας σε αξία πολλαπλάσια της πραγματικής. Ο εκτιμητής που φαίνεται ότι ήταν στο… κόλπο απεβίωσε, και η εις βάρος του δίωξη έπαυσε οριστικά. Μερίδα δανειοληπτών δήλωσαν παραπλανημένοι, αφού όπως υποστήριξαν στην ανάκριση, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν οικονομικά το μοναστήρι για την ανέγερση ιδρύματος απόρων, λαμβάνοντας από τους υπευθύνους του τη διαβεβαίωση ότι εκείνοι θα αναλάμβαναν την αποπληρωμή των δόσεων – κάτι που φυσικά ουδέποτε έγινε. Αντιθέτως, όπως προέκυψε, μέρος των χορηγούμενων δανείων περιήλθε στην περιουσία των βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση. Κατά την αντεισαγγελέα Εφετών, οι εμπλεκόμενοι δανειολήπτες θα πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη για το αδίκημα της απάτης σε βάρος τράπεζας, ενώ τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή τους ή όχι, έχει το Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφανθεί επ’ αυτού με την έκδοση βουλεύματος.

