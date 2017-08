Αύγουστος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ηδη από χθες, όσοι κληρώθηκαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας θα μπορούν να παραλαμβάνουν από τα ΚΕΠ τα δελτία τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΓΑ η κλήρωση για την ανάδειξη δικαιούχων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό και με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα ονόματα των κληρωθέντων είναι διαθέσιμα από την Δευτέρα 31 Ιουλίου, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr – ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Αγροτική Εστία- κληρωθέντες δικαιούχοι) για τα προγράμματα του Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού, των 4ήμερων εκδρομών και των εισιτηρίων θεάτρου. Περιθώριο παραλαβής δελτίων υπάρχει για τους δικαιούχους μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 15 Σεπτεμβρίου και μετά, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όσους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΓΑ 2017, ανεξαρτήτως εάν κληρώθηκαν ή όχι. Ειδικά για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, οι κληρωθέντες πρέπει να προβούν έγκαιρα σε κράτηση δωματίου, παραλαμβάνοντας την Επιβεβαίωση Κράτησης (voucher) από το κατάλυμα της επιλογής τους. Στη συνέχεια πρέπει να εισέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω ΚΕΠ, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» και να καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την προσέλευσή τους στο κατάλυμα. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική προκειμένου οι δικαιούχοι να παραλάβουν, από οποιοδήποτε ΚΕΠ, τα δελτία τους, στα οποία θα εκτυπώνεται και η επωνυμία του καταλύματος όπου έγινε η κράτηση. Ο κατάλογος με τα τουριστικά καταλύματα που έχουν συμβληθεί φέτος με τον ΟΓΑ αναρτάται αύριο 1/8 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (ειδικά ο κατάλογος των ιαματικών πηγών θα αναρτηθεί την Δευτέρα 7/8). Υπενθυμίζεται πως η διαμονή στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα είναι ήδη από πέρυσι εντελώς δωρεάν για τους δικαιούχους, λόγω του προσφυγικού. Μετά και τους πρόσφατους σεισμούς, ο Οργανισμός διαμόρφωσε ειδικό πρόγραμμα για την δοκιμαζόμενη Λέσβο. Όσοι από τους κληρωθέντες επιλέξουν ως προορισμό το νησί της Λέσβου θα έχουν ειδικές παροχές : – Επιδότηση του κόστους μετακίνησης με 50 ευρώ το άτομο για ολόκληρο εισιτήριο και 25 ευρώ για μειωμένο. – Διπλάσιο αριθμό διανυκτερεύσεων από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή θα έχουν δέκα διανυκτερεύσεις αντί για πέντε. Την ίδια επιπλέον παροχή (δέκα διανυκτερεύσεις αντί για πέντε) θα έχουν και όσοι κάτοικοι της Λέσβου δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους εντός του νησιού τους (εκτός της πόλης ή του χωριού μόνιμης κατοικίας τους). – Διαμονή εντελώς δωρεάν, καθώς ο ΟΓΑ πληρώνει ήδη από πέρυσι το συνολικό κόστος διαμονής, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου και τη συμμετοχή του δικαιούχου. Από τον ΟΓΑ επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι που θα ταξιδέψουν στην Λέσβο πρέπει να κρατήσουν τα αποκόμματα των εισιτηρίων τους, ώστε να αιτηθούν την ειδική επιδότηση εισιτηρίου από τον ΟΓΑ, μετά την επιστροφή τους. Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι: 1) Κοινωνικός Τουρισμός για 55.000 δικαιούχους από 1/8/2017 ως 8/5/2018. 2) Ιαματικός Τουρισμός για 4.000 συνταξιούχους από 1/8/2017 ως 8/5/2018. 3) Τετραήμερες εκδρομές για 12.500 δικαιούχους από 1/8/2017 ως 8/5/2018 (οι κληρωθέντες επιλέγουν τουριστικό γραφείο από τον κατάλογο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ). 4) Δωρεάν βιβλία για 175.000 δικαιούχους από 1/9/2017 ως 8/5/2018 (από 1/9/2017 και εντεύθεν οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Η κλήρωση για τους δικαιούχους επίκειται). 5) Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου για 66.000 από 1/8/2017 έως 31/5/2018. dikaiologitika

