Ιούλιος 31st, 2017

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal, δείχνει πως τα άτομα που πηγαίνουν στη δουλειά με τα πόδια ή με το ποδήλατο, έχουν χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, συγκριτικά με όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.



Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 264.377 ενήλικες, ηλικίας 53 ετών κατά μέσο όρο, τους οποίους παρακολούθησαν για μέσο διάστημα 5 ετών. Συνολικά, η μετακίνηση προς και από τη δουλειά με τα πόδια φάνηκε να συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και μικρότερο κίνδυνο θνησιμότητας. Από την άλλη, η μετακίνηση με ποδήλατο βρέθηκε να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο όφελος, μειώνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως ο συνδυασμός διαφορετικών τρόπων μετακίνησης ήταν ευεργετικός μόνο εάν περιλάμβανε χρήση ποδηλάτου. Τέλος, τα καρδιαγγειακά οφέλη του περπατήματος βρέθηκαν να είναι σημαντικά μόνο στις περιπτώσεις όπου οι εθελοντές κάλυπταν απόσταση τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων ανά εβδομάδα.



Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, ενώ υπάρχουν πολλοί πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως η προώθηση της ενεργητικής μετακίνησης μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία. neadiatrofis loading…

