Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Για τους περισσότερους ενήλικες η εργασία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητας. Έτσι, οι διατροφικές επιλογές που γίνονται σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τόσο την ποιότητα της διατροφής, όσο και την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων.



Η έλλειψη χρόνου και ο φόρτος εργασίας αποτελούν συνήθως εμπόδιο για τη σωστή οργάνωση των γευμάτων στη δουλειά, με αποτέλεσμα αυτά να περιλαμβάνουν συχνά «ανθυγιεινά» σνακ και γρήγορο-πρόχειρο φαγητό. Ποιες επιλογές θα μπορούσαν όμως να συνθέσουν ένα υγιεινό και ισορροπημένο διαιτολόγιο στο γραφείο; Οι σαλάτες είναι σίγουρα μια ελαφριά και θρεπτική επιλογή, που μπορεί να προσφέρει υψηλό αίσθημα κορεσμού, χωρίς παράλληλα να προκαλέσει δυσφορία ή υπνηλία και μείωση της απόδοσης στην εργασία. Βέβαια, ακόμη και στη σαλάτα, το είδος και η ποσότητα των υλικών που επιλέγονται μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά το θερμιδικό περιεχόμενο. Συνεπώς, προτιμήστε σαλάτες με πολύχρωμα λαχανικά εποχής και πηγές πρωτεΐνης χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος, όπως πουλερικά, ψάρι ή άπαχο τυρί και αποφύγετε επιλογές με πλούσια σε λίπος τυριά, αλλαντικά ή λιπαρές σως. Πολύ καλή εναλλακτική αποτελούν και οι σαλάτες οσπρίων, τις οποίες μπορείτε να ετοιμάσετε και να πάρετε μαζί σας από το σπίτι.



Από την άλλη, μπορείτε να επιλέξετε ένα τοστ/σάντουιτς/αραβική πίτα/τορτίγια με υλικά όπως τυρί χαμηλών λιπαρών, τυρί κρέμα, τόνο, καπνιστό σολομό, ωμά η ψητά λαχανικά ή ακόμη και γιαούρτι με δημητριακά και φρούτα. Εάν βέβαια, συνηθίζετε να παίρνετε φαγητό από το σπίτι, οι επιλογές επεκτείνονται σημαντικά, αρκεί να δίνετε προσοχή στο μέγεθος της μερίδας και τον τρόπο μαγειρέματος. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε να δίνετε έμφαση στην ποικιλία, ώστε να αποφύγετε τη μονοτονία και να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από όλες τις ομάδες τροφίμων. neadiatrofis loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 31st, 2017 at 17:28 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.