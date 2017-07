Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Ανοίγει ο δρόμος για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καθώς ρυθμίζονται και οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες ώστε από τον Σεπτέμβριο να λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των συμβολαιογράφων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων ώστε για την διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών να ενσωματώνουν χωρίς περιορισμούς τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες εφαρμογές.



Στην αιτιολογική έκθεση δε, γίνεται λόγος για «τεχνολογικές εξελίξεις» και «νέες εφαρμογές» ενώ στο βασικό κείμενο της ρύθμισης αναφέρεται πώς επιτρέπεται η δημιουργία, «ηλεκτρονικών συστημάτων», «λογισμικού» «πλατφόρμας ή πύλης ηλεκτρονικών εφαρμογών και συναφών υπηρεσιών», διατυπώσεις που δείχνουν το εύρος και τις διαστάσεις που μπορεί να πάρουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Αναλυτικά η έκθεση αναφέρει πως: «οι διατάξεις του νέου άρθρου αποσκοπούν στην ταχύτερη και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων τις οποίες ο νομοθέτης αναθέτει στους συμβολαιογράφους και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ενόψει της διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που προβλέπονται στο νόμο 4472/2017. Ειδικότερα, με το άρθρο 59 του ως άνω νόμου προβλέπεται η άμεση διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από πιστοποιημένους, για το σκοπό αυτό, συμβολαιογράφους, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, η διοίκηση και διαχείριση των οποίων ανήκει στους κατά τόπο αρμόδιους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.



Επομένως, για την περίπτωση αυτή, αλλά και για μελλοντικές επαγγελματικές ενέργειες ή δράσεις των συμβολαιογράφων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων που θα απαιτηθούν λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των νέων εφαρμογών που αφορούν τα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων αυτών ως ιδιωτικού δικαίου καθώς πρόκειται για συμβάσεις «συνδρομητικές» ή «με χρονοχρέωση» ή με «καταβολή αντιτίμου κατά περίπτωση» τόσο προς του Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους που δρουν για λογαριασμών των μελών τους όσο και για τα μέλη αυτών». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική εφαρμογή διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχει δοκιμαστεί σε εικονικό περιβάλλον και στόχος είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον προσεχή Σεπτέμβριο, έχοντας προηγουμένως διασφαλιστεί ότι η διαδικασία και τα δεδομένα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα είναι απολύτως ασφαλή. iefimerida loading…

