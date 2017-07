Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Το σπανάκι και η συχνή κατανάλωσή του έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όπως προκύπτει από τις μελέτες δειγμάτων του πράσινου φυλλώδους λαχανικού τις οποίες εκπόνησε ομάδα αμερικανών ειδικών, το σπανάκι είναι πλούσιο σε βήτα-καροτίνη και λουτεΐνη. Έχει πολλά οφέλη για την υγεία μας και καλό είναι να εντάσσεται στο εβδομαδιαίο διαιτολόγιό μας.



Δείτε τρία από αυτά… 1. Η βήτα-καροτίνη που περιέχει μετατρέπεται σε βιταμίνη Α και συμβάλλει στην καλή υγεία της όρασης, του δέρματος και των μαλλιών, ενώ η λουτεΐνη, που βασικά αποτελεί μια χρωστική ουσία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του ματιού, προστατεύει παράλληλα από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μια ιδιότυπη οφθαλμική πάθηση.



2. Το σπανάκι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά τα οποία αποτρέπουν τη δημιουργία ελευθέρων ριζών και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία των αγγείων. 3. Επιπλέον είναι πλούσιο και σε φυτικές ίνες που είναι απαραίτητες στην καλή λειτουργία του οργανισμού και πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά. baby loading…

