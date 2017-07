Ιούλιος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι πρόσφατες επιτυχίες Γρεβενιωτών αθλητών αποδεικνύουν ότι έχουν το ταλέντο και το σθένος που χρειάζεται για να ξεχωρίσουν και να συμβάλλουν σημαντικά στον ελληνικό αθλητισμό. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον αθλητή Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα u20 στο Γκροσέτο χάρισε συγκίνηση όχι μόνο σε εμάς τους Γρεβενιώτες, αλλά σε όλους τους Έλληνες.

Θερμά συγχαρητήρια στην αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών, Ελένη Κουτσαλιάρη, καθώς και στον αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου Δεσκάτης, Χρήστο Κοτίτσα, για την κατάκτηση της 1ης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών και Γυναικών στο άλμα εις μήκος και τα 800μ αντίστοιχα. Θερμά συγχαρητήρια και στον αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου Δεσκάτης Ιωάννη Βάσο, ο οποίος κατέκτησε την 7η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων στη σφαίρα. Συγχαρητήρια αρμόζουν στη Γυμναστική Ένωση Γρεβενών, στους Γυμναστικούς Συλλόγους Γρεβενών και Δεσκάτης, στους προπονητές Γιώργο Πομάσκι, Χήτα Κωνσταντίνο (ΓΣΓ)και Ρουκά Λάμπρο (ΓΣΔ) και στις οικογένειες των παιδιών για την καθοδήγηση και τη στήριξή τους. Οι επιτυχίες των νέων του νομού μας, μας γεμίζουν περηφάνια και τους εύχομαι πολλές ακόμη επιτυχίες στα παραπέρα βήματά τους. Με εκτίμηση,

Χρήστος Μπγιάλας

Βουλευτής Γρεβενών

