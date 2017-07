Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Το σκόρδο θεωρείται υπερτροφή και έχει πολύ σημαντικά οφέλη για την υγεία του οργανισμού μας όπως η προστασία από το κρυολόγημα, η μείωση της αρτηριακής πίεσης, η μείωση της κακής χοληστερόλης και η προστασία των οστών. Παρά τις αποδεδειγμένες ιδιότητές του, όμως, πολλοί είναι εκείνοι που το αποφεύγουν λόγω της μυρωδιάς του, ιδιαίτερα στην αναπνοή.



Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Journal of Food Science υποδεικνύει ότι δύο προϊόντα που υπάρχουν στην κουζίνα μας μπορούν να εξουδετερώσουν τη μυρωδιά του σκόρδου στην αναπνοή. Ερευνητές από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο ζήτησαν από μια ομάδα εθελοντών να μασουλήσουν τρία γραμμάρια σκόρδο για 25 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, κάποιοι από τους εθελοντές ήπιαν νερό (ομάδα ελέγχου), κάποιοι κατανάλωσαν μήλο (ωμό, σε χυμό ή ψητό), κάποιοι κατανάλωσαν μαρούλι (ωμό ή βραστό), κάποιοι κατανάλωσαν φύλλα μέντας (ωμά ή σε χυμό) και κάποιο ήπιαν πράσινο τσάι. Οι χημικές ενώσεις που ευθύνονται για την άσχημη μυρωδιά της αναπνοής μετά την κατανάλωση σκόρδου μετρήθηκαν με τη βοήθεια εξειδικευμένης μεθόδου φασματομετρίας (SIFT-MS).



Το ωμό μήλο και το ωμό μαρούλι οδήγησαν σε 50% ή και μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών στην αναπνοή σε διάστημα 30 λεπτών σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τα φρέσκα φύλλα μέντας εξουδετέρωσαν επίσης αποτελεσματικά όλες τις ενώσεις που μετρήθηκαν. Ο χυμός μήλου και ο χυμός από φύλλα μέντας δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά όσο τα αντίστοιχα προϊόντα στη φυσική τους μορφή. Το ψητό μήλο και το βραστό μαρούλι μείωσαν ως έναν βαθμό τη συγκέντρωση χημικών ουσιών, ενώ η επίδραση του πράσινου τσαγιού αποδείχθηκε μηδαμινή. baby loading…

