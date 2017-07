Ιούλιος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνολικά 2.035 αθλητές και αθλήτριες από 205 χώρες θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου (4-13/8), που είναι το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς. Ανάμεσα τους και οι Ελληνες Άνδρες και Γυναίκες, που είναι έτοιμοι για το καλύτερο δυνατό. Η IAAF με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής και αποδοχής των προσκλήσεων, προχώρησε στην ανακοίνωση των τελικών δηλώσεων συμμετοχής, μέσα από τις οποίες φαίνεται και η θέση των αθλητών μας έναντι των αντιπάλων τους. Με 21 αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Είναι η πολυπληθέστερη αποστολή των τελευταίων ετών για τον Ελληνικό στίβο με βλέψεις για διακρίσεις και μετάλλια. Δίχως αμφιβολία η Κατερίνα Στεφανίδη είναι το μεγάλο όνομα της ομάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της διοργάνωσης. Η πρωταθλήτρια μας έχει κατακτήσει μετάλλιο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και στο Λονδίνο θα επιδιώξει να αποσπάσει το μοναδικό που λείπει από τη συλλογή της. Με 4,85 μ. στη θερινή σεζόν είναι η αθλήτρια με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στο επί κοντώ και ένα από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Με αξιώσεις θα πάρουν μέρος στον αγώνα δύο αθλητές της νέας γενιάς. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εφήβων στο μήκος Μίλτος Τεντόγλου με 8,30 μ. έχει την έβδομη επίδοση, ενώ στην ίδια θέση στην κατάταξη του ακοντισμού βρίσκεται και ο ασημένιος στο Ευρωπαϊκό Κ23, Γιάννης Κυριαζής. Ο Κώστας Φιλιππίδης θα ήταν ένα από τα φαβορί για διάκριση, ωστόσο ο τραυματισμός στο γόνατο, για την ώρα κάνει αμφίβολη ακόμη και τη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Ο αθλητής, ο οποίος θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες αν θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, ξεπέρασε το χειμώνα τα 5,85 μ., που είναι η έκτη επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες. Με υψηλές προσδοκίες θα πάρει μέρος στη διοργάνωση και η Βούλα Παπαχρήστου, που με 14,24 μ. έχει την 14η θέση στο τριπλούν. Αναλυτικά οι θέσεις των αθλητών μας με βάση τις επιδόσεις τους στο 2017 Ανδρες 200 μ. 42 χώρες/59 αθλητές

Τσάκωνας 20.33 24η επίδοση

Κορυφαία επίδοση: Isaac MAKWALA (Μποτσουάνα) 19.77

Νικητής 2015: Usain BOLT (Τζαμάικα) 19.55 110 μ. εμπ. 28/43

Δουβαλίδης 13.42 22η

Κορυφαία επίδοση: Omar MCLEOD (Τζαμάικα) 12.90

Νικητής 2015: Sergey SHUBENKOV 12.98 Επί κοντώ 20/33

Φιλιππίδης 5,85 μ. (i) 6η

Καραλής 5,70 μ. (i) 14η

Κορυφαία επίδοση: Piotr Lisek (Πολωνία) 6,00 μ. (i)

Νικητής 2015: Pawel WOJCIECHOWSKI (Πολωνία) 5.93

Μήκος 23/34

Μίλτος Τεντόγλου 8.30 μ. 7η

Κορυφαία επίδοση: Luvo MANYONGA (Ν. Αφρική) 8.65

Νικητής 2015: Greg RUTHERFORD (Μ. Βρετανία) 8.41 Τριπλούν 22/34

Δημήτρης Τσιάμης 16,87 μ 23η

Νικητής 2015: Christian TAYLOR (ΗΠΑ) 18.11

Νικητής 2015: Christian TAYLOR (ΗΠΑ) 18.21 Σφυροβολία 20/32

Μιχάλης Αναστασάκης 77,72 μ. 10η

Κορυφαία επίδοση: Pawel FAJDEK (Πολωνία) 83.44

Νικητής 2015: Pawel FAJDEK (Πολωνία) 80.88 Ακοντισμός 25/33

Γιάννης Κυριαζής 88,01 μ. 7η

Κορυφαία επίδοσης: Johannes VETTER (Γερμανία) 94.44

Νικητής 2015: Julius YEGO (Κένυα) 92.72 20χλμ. βάδην 33/66

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 1.22.46 48η

Κορυφαία επίδοση: Kaihua WANG (Κίνα) 1:17:54

Νικητής 2015: Miguel Angel LOPEZ (Ισπανία) 1:19:14 Γυναίκες 200 μ. 33χώρες/54 αθλήτριες

Μαρία Μπελιμπασάκη 23.00 29η

Κορυφαία επίδοση: Tori BOWIE (ΗΠΑ)21.77

Νικήτρια 2015: Dafne SCHIPPERS (Ολλανδία) 21.63 100 μ. εμπ. 21/42

Ελισάβετ Πεσιρίδου 13.03 27η

Κορυφαία επίδοση: Kendra HARRISON (ΗΠΑ) 12.28

Νικήτρια 2015: Danielle WILLIAMS(Τζαμάικα) 12.57 Υψος 23/32

Τατιάνα Γκούσιν 1,91 μ. 10η

Κορυφαία επίδοση: Maria LASITSKENE (Ανεξάρτητη) 2.06

Νικήτρια 2015: Maria KUCHINA (Ρωσία) 2.01 Επί κοντώ 19/32

Κατερίνα Στεφανίδη 4,85 μ. 1η

Κορυφαία αθλήτρια: Κατερίνα Στεφανίδη 4,85 μ.

Νικήτρια 2015: Yarisley SILVA (Κούβα) 4.90 Μήκος 22/33

Λίλη Αλεξούλη 6,66 μ. 20η

Κορυφαία αθλήτρια: Ivana SPANOVIC (Σερβία) 7,24 μ. (i)

Νικήτρια 2015: Tianna BARTOLETTA (ΗΠΑ) 7.14 Τριπλούν 21/28

Βούλα Παπαχρήστου 14,24 μ. 14η

Κορυφαία αθλήτρια : Yulimar ROJAS (Βενεζουέλα) 14.96

Νικήτρια 2015: Caterine IBARGUEN (Κολομβία) 14.90 Δισκοβολία 19/32

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου 61,53 μ. 21η

Κορυφαία αθλήτρια: Sandra PERKOVIC (Κροατία) 71.41

Νικήτρια 2015: Denia CABALLERO (Κούβα) 69.28 20χλμ. βαδην 35/64

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 1.30.35 28η

Δέσποινα Ζαπουνίδου 1.34.26 46η

Κορυφαία αθλήτρια: Xiuzhi LYU (Κίνα) 1:26:28

Νικήτρια 2015: Hong LIU (Κίνα) 1:27:45 Μαραθώνιος 46/96

Ουρανία Ρεμπούλη 2.42.38 52η

Κλόρια Πριβιλέτζιο 2.45.19 57η

Κορυφαία αθλήτρια:Eunice Jepkirui KIRWA (Μπαχρέιν) 2:21:17

Νικήτρια 2015: Mare DIBABA (Αιθιοπία) 2:27:35 segas

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 31st, 2017 at 09:07 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.