Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Αλλαγή σκυτάλης για τον τίτλο του πιο πλούσιου ανθρώπου στον πλανήτη. Η άνοδος της τιμής της μετοχής της Amazon την Πέμπτη οδήγησε τον ιδρυτή της εταιρείας λιανικού εμπορίου Τζεφ Μπέζος στην πρώτη θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, αφήνοντας δεύτερο τον Μπιλ Γκέιτς.



Η περιουσία του 53χρονου πλέον ξεπερνά τα 90 δισ.ευρώ με τον 61χρονο Μπιλ Γκέιτς να μετρά περίπου 89 δισ.ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes και το πρακτορείο Bloomberg, η εκτίναξη της μετοχής της Amazon άνω των 15 δολαρίων, κατά τη διάρκεια μόλις ενός 24ωρου, οδήγησε τον Τζεφ Μπέζος στην κορυφή της λίστας των πιο ευκατάστατων ανθρώπων του κόσμου, ξεπερνώντας τον Μπιλ Γκέιτς κατά ορισμένα εκατομμύρια δολάρια. Σημειώνεται ότι ο Μπέζος κατέχει περίπου 80 εκατομμύρια μετοχές της Amazon, οι οποίες σε λίγες μόλις ώρες του απέφεραν το ποσό των 800 εκατ. δολαρίων.



Φυσικά, είναι εύλογο η μετοχή της Amazon να διολισθήσει τις επόμενες ώρες και ως εκ τούτου, ο Μπέζος να υπαναχωρήσει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι τελικώς, τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, θα καταφέρει να βρεθεί μόνιμα, πλέον, στην κορυφή της λίστας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον ιδρυτή της Microsoft. iefimerida loading…

