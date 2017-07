Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε μήνυση εναντίον πέντε γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, των BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG, Audi και Porsche, καθώς φέρεται να απέκρυπταν μία σειρά σημαντικών πληροφοριών για την τεχνολογική πρόοδο του κλάδου, από το 1996 έως το 2015.



Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η απόκρυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών αφενός περιόριζε την τεχνολογική εξέλιξη των αυτοκινήτων, αφετέρου δημιουργούσε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.



Η μήνυση του αμερικανικού δημοσίου υποβλήθηκε την Παρασκευή, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο. newsbeast loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 31st, 2017 at 10:40 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.