Ιούλιος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λίγες μέρες πριν την έναρξη των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου που θα γίνει στο Λονδίνο, ο κορυφαίος Γρεβενιώτης άλτης Μίλτος Τεντόγλου, μίλησε στο Star-fm.gr:

Star-fm.gr: Μίλτο, είσαι έτοιμος για Λονδίνο;

Mίλτος Τεντόγλου: Ναι, είμαι έτοιμος S:Τι να περιμένουμε από εσένα; Μέχρι που θα φτάσεις;

M:Αμα είμαι καλά εκείνη την μέρα μπορώ να μπω τελικό S:Με τι επίδοση θα είσαι ικανοποιημένος;

M:Σίγουρα με πάνω από 8 μέτρα

S:Θα μπορέσεις να ξεπεράσεις (ξανά) τον εαυτό σου και το 8.30;

M:Πρέπει να είμαι σε πολύ καλή μέρα για να το κάνω αυτό… S:Όλοι θα έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα στο Λονδίνο. Πάνω σου. Στείλε ένα μήνυμα σε αυτούς που θα σε δούνε.

M:Τους ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη… S:Καλή επιτυχία

Μ: Ευχαριστώ πολύ Παγκόσμιο Στίβου 2017: Η αποστολή της Ελλάδας για τους αγώνες με Μίλτο Τεντόγλου…

