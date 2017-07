Ιούλιος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι το πρώτο μέλος της ελληνικής ομάδας που θα ταξιδέψει για το Λονδίνο, προκειμένου την Παρασκευή (4/8), να πάρει μέρος στον προκριματικό του επί κοντώ στην πρώτη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ταξιδεύει το απόγευμα της Τρίτης (1/8) με την πτήση A3608 της Aegean στις 19.10 και θα επιστρέψει στην Ελλάδα στις 11 Αυγούστου με ώρα προσγείωσης στις 17.50.

Ο κύριος όγκος της αποστολής μας αναχωρεί την Τετάρτη (2/8) σε δύο γκρουπ. Το πρώτο πετάει το πρωί στις 09.15 με το ραντεβού για τα μέλη του γκρουπ να έχει οριστεί στις 06.45. Με το πρώτο γκρουπ θα ταξιδέψουν οι Κώστας Δουβαλίδης, Κώστας Φιλιππίδης, Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Βούλα Παπαχρήστου, Λυκούργος Τσάκωνας και Άννα Βασιλείου. Το β΄ γκρπουπ ταξιδεύει για το Λονδίνο στις 19.10 με την πτήση Α3608 της Aegean και οι αθλητές Γιάννης Κυριαζής, Δημήτρης Τσιάμης, Μιχάλης Αναστασάκης, Ουρανία Ρεμπούλη, Γκλόρια Πριβιλέτζιο, Μαρία Μπελιμπασάκη, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Τατιάνα Γκούσιν και Λίλη Αλεξούλη, θα πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 17.00. Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου και η Δέσποινα Ζαπουνίδου ταξιδεύουν για το Λονδίνο στις 8 Αυγούστου με την πτήση Α3600 στις 09.15. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής καλούνται να παραλάβουν τα πράγματα τους την Τρίτη (1/8) από τις 10.00 έως τις 12.00 από τα γραφεία του ΣΕΓΑΣ. segas

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 31st, 2017 at 23:04 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.