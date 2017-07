Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Υλικά για 4 άτομα 200 γρ. τόνο φρέσκο

200 γρ. κολοκύθια τριμμένα

1 ασπράδι χτυπημένο ελαφρά

20 γρ. φρυγανιά για τη ζύμη

100 γρ. φρυγανιά για το πανάρισμα

1 κ.σ. βασιλικό τριμμένο

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Εκτέλεση Περνάμε τον τόνο στο μίξερ να γίνει αλοιφή. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τον τόνο μαζί με τα κολοκύθια και προσθέτουμε το βασιλικό, το ασπράδι, αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια προσθέτουμε και τη φρυγανιά για να σφίξει λίγο η ζύμη. Πλάθουμε 20 κεφτεδάκια και τα πανάρουμε με τη φρυγανιά. Τα απλώνουμε σε ένα ταψί φούρνου με αντικολλητικό χαρτί, βάζουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15-20 λεπτά.

