Ιούλιος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί μέσα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Καπνοχωρίου περίπου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ όχημα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Μέσα βρισκόταν εγκλωβισμένος οδηγός για τον απεγκλωβισμό του οποίου επιχείρησαν για αρκετή ώρα άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης.

Ο άτυχος άντρας τελικά, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του, και μεταφερθκε νεκρός στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Ονομάζεται Δ.Π. και είναι ηλικίας 70 ετών, από χωριό της Εορδαίας. Εικόνα από το kozanilife kozanimedia

