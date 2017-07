Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Επίδοξοι επιχειρηματίες και εταιρείες startup στην Ολλανδία και σε όλη την Ευρώπη καλούνται να υποβάλλουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους στο BMW Group στο πλαίσιο ενός μοναδικού διαγωνισμού που μπορεί να αναμορφώσει το μέλλον της παγκόσμιας μετακίνησης και της ζωής στην πόλη. Η BMW καλεί νεοφυείς επιχειρήσεις που ασχολούνται με προϊόντα ή υπηρεσίες μετακίνησης να υποβάλλουν τις καινοτόμες ιδέες τους πάνω σε θέματα τεχνολογίας, προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσα από αυτό το διαγωνισμό, τους ανοίγεται μία ευκαιρία γνωριμίας με ένα χώρο που αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.



Σε συνδυασμό με το κορυφαίο, ευρωπαϊκό φεστιβάλ νεοφυών επιχειρήσεων StartupFest Europe 2017 που πραγματοποιείται στην Ολλανδία από 25- 28 Σεπτεμβρίου, το BMW Startup Challenge δίνει την πολύτιμη ευκαιρία σε φιλόδοξους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους σε κορυφαίους επενδυτές, επιτυχημένους εκπροσώπους του επιχειρείν και υπεύθυνους λήψης στρατηγικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων από το BMW Group. Όλοι οι υποψήφιοι του διαγωνισμού θα εξεταστούν από το BMW Startup Garage, την ομάδα που είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό startups για συνεργασίες με το BMW Group. Δέκα startups θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους σε μία υψηλού προφίλ επιτροπή που απαρτίζεται από κορυφαία ονόματα του κόσμου των νεοφυών επιχειρήσεων. Μεταξύ των μελών της επιτροπής είναι ο Daan Roosegaarde, Ολλανδός καλλιτέχνης και ιδρυτής του Studio Roosegaarde, ο Evert Jaap Lugt, διευθύνων σύμβουλος της YES!Delft, ο Menno Kleingeld, διευθύνων σύμβουλος της Enabling Transport Solutions VDL Groep και ο Pieter Waasdorp, διευθυντής Επιχειρηματικότητας στο υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων. Οι τρεις επικρατέστερες startups από τις 10 φιναλίστ, θα κληθούν στη συνέχεια να παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους live σε ένα ακροατήριο που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του διεθνούς τύπου και επιχειρηματίες σε ειδικό BMW Startup Symposium, στο Άμστερνταμ στις 26 Σεπτεμβρίου. Και οι τρεις θα επισκεφθούν (με όλα τα έξοδα πληρωμένα) το Startup Garage της BMW στο Μόναχο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους αναλυτικά στους διευθυντές της BMW που είναι υπεύθυνοι για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό της εταιρείας. Ο γενικός νικητής που θα επιλεγεί από τις τρεις startups θα λάβει το μεγάλο βραβείο: 12-μηνη χρήση μιας νέας, special-edition BMW X1, που θα κατασκευαστεί στην Ολλανδία. Το BMW Group βασίζεται σε μία επίσημη, κορυφαία βιομηχανική δομή για την υποστήριξη πολλά υποσχόμενων startups σε όλες τις φάσεις, από τα αρχικά στάδια εξέλιξης μέχρι την τελική παράδοση. Αυτό το οικοσύστημα προάγει πρωτότυπες ιδέες, τις υλοποιεί μέχρι την αρχική παραγωγή και στη συνέχεια δημιουργεί συνεργασίες προμηθειών. Ο επιχειρηματικός επιταχυντής της BMW, τα επενδυτικά κεφάλαια και οι πρωτοβουλίες startup έχουν σχεδιαστεί για να επινοούν επιχειρηματικές λύσεις σε μία εποχή σύγκλισης πολλαπλών κοινωνικών τάσεων, η κάθε μία από τις οποίες έχει τη δυνατότητα να αλλάξει δραστικά τη μετακίνηση και τη ζωή στην πόλη, όπως στους τομείς αυτοματοποιημένης, συνδεδεμένης, ηλεκτρική μετακίνησης και κοινοχρησίας οχημάτων. Η BMW i Ventures είναι μία εταιρεία επενδυτικού κεφαλαίου που επενδύει σε αρχικά και μεσαία στάδια προηγμένων λύσεων για τις ανάγκες μετακίνησης του αστικού πληθυσμού. Η γερμανική επενδυτική εταιρία θα επενδύσει σε αυτές τις λύσεις, εστιάζοντας στις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες της BMW στους τομείς της τεχνολογίας και εξυπηρέτησης πελατών. Το BMW Startup Garage στόχο έχει να υποστηρίξει τις startup επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να φέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε εκατομμύρια αυτοκίνητα. Το Garage αναζητά startups με μία καινοτόμο τεχνολογία, υπηρεσία ή προϊόν που μπορεί να επιτύχουν μία σημαντική πρόοδο ή ριζοσπαστική αλλαγή στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Αυτή η επενδυτική συνεργασία επιτρέπει σε μία startup να αναδείξει την αξία της λύσης της στη βιομηχανία αυτοκινήτου, ενσωματώνοντάς την πρώτα στα οχήματα ή τις υπηρεσίες μετακίνησης του Group, ενώ προσφέρει και στη start-up δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δίκτυο μηχανικών και διευθυντών της εταιρείας.



Το URBAN-X είναι ένας επιταχυντής startup για προτάσεις που επαναπροσδιορίζουν τη ζωή στην πόλη. Το project διευθύνει η Mini και το αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο παρέχει η Urban Us. Από το 2016 που λανσαρίστηκε, το URBAN-X έχει προσελκύσει δημιουργικούς επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι βελτιώνουν τις πόλεις μέσω της τεχνολογίας και της σχεδίασης. Το URBAN-X δεν είναι ‘επιταχυντής μετακίνησης’. Η πρωτοβουλία υπερβαίνει τα όρια του αυτοκινήτου, καλύπτοντας βασικά αστικά θέματα όπως η ζωή στο μέλλον, νέες λύσεις για παροχή νερού και φαγητού, και καινοτόμα συστήματα ανακύκλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι i Ventures, Startup Garage και URBAN-X προσφέρουν παράλληλα χρηματοδότηση και πελατειακές σχέσεις, εισάγοντας τις startups σε ένα χώρο που αγοράζει δισεκατομμύρια προϊόντα και υπηρεσίες κάθε χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο: www.bmwstartupgarage.com ή www.startupfesteurope.com. newsbeast loading…

