Ιούλιος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Κυριακή 30 Ιουλίου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, έλαβε χώρα η παρουσίαση του βιβλίου της Βιολέττας Α. Μπούσιου, «Σπασμένα τριαντάφυλλα». Το βιβλίο αναφέρεται στην καλλιτεχνική πορεία της Εύας Στυλ στην Αμερική, κατά την χρονική περίοδο 1952 ως το 1968 ενώ παράλληλα- μέσα από την βιογραφία της καλλιτέχνιδας- αναβιώνεται μια ολόκληρη κοινωνία που αγωνίζεται να επιβιώσει. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της κ. Μάρθας Ματσαρίδου, Προϊσταμένης των ΓΑΚ- Αρχεία Νομού Γρεβενών, και τον συντονισμό της είχε ο κ. Μάκης Νασιάδης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κοζάνης, ο οποίος – ακολουθώντας τη δική του «πεπατημένη» μετέτρεψε την παρουσίαση του βιβλίου σε μαγικό μουσικό ταξίδι και ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή.

Η προσωπικότητα της καταξιωμένης, αλλά άγνωστης στο ευρύ κοινό τραγουδίστριας, καθώς και η πορεία του ελαφρού και λαϊκού ελληνικού τραγουδιού αναδείχθηκαν εξαίσια μέσα από εναλλαγές ομιλητών και μουσικών διαλειμμάτων. Τα στοιχεία αυτά μετέφεραντο «ακροατήριο» από τα όμορφα Γρεβενά, άμεσα και νοσταλγικά,στην ελληνική ομογένεια των νυχτερινών κέντρων της Νέας Υόρκης. Τότε που τα ταξίδια, για τους δικούς μας μετανάστες, ήταν απαγορευτικά. Το Γρεβενιώτικο Μουσικό Σχήμα πλαισίωσαν – εκ μέρους του Δημοτικού Ωδείου- ο κ. Αποστόλης Καραμέτσιος, με την κιθάρα του, και – εκ μέρους του Συλλόγου Γρεβενιωτών Μουσικών- ο κ. Σταύρος Μήτσιαλος,με το μπουζούκι του. Τα τραγούδια ερμήνευσε η κ. Παναγιώτα Βλαχοπούλου. Η αρμονία της μουσικής, σε συνδυασμό με την απαλή, γεμάτη χρώματα φωνή της κ. Βλαχοπούλου, μας ταξίδεψαν κυριολεκτικά στην εποχή που η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, Εύα Στυλ, μεσουρανούσε στις μεγαλύτερες αίθουσες διασκέδασης της Αμερικής. Ο κ. Σίμος Ζαγκανίκας, Προϊστάμενος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Γρεβενών, αναφέρθηκε, γλαφυρά, στην αμεσότητα που δημιουργεί ο τρόπος γραφής της κ. Μπούσιου, αφού «μεταφέρει»τον αναγνώστη στα καλλιτεχνικά δρώμενα εντελώς φυσικά και, παράλληλα, τόνισε τον σεβασμό και την διάκριση της συγγραφέως όσον αφορά τα στοιχεία της προσωπικής ζωής της Εύας Στυλ. Η κ. Μάρθα Ματσαρίδου, Προϊσταμένη των ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Γρεβενών έδωσε έμφαση στη βαθιά σχέση της Εύα Στυλ με την μουσική και το τραγούδι και εστίασε στο γεγονός πως η καλλιτέχνης, την οποία η φύση είχε προικίσει με γνήσιο ταλέντο, κατάφερε να ισορροπήσει – πρώτα απ’ όλα- το δικό της ευάλωτο ψυχικό κόσμο μέσα από το τραγούδι, και κατόπιν να ανακουφίσεικαι να «θεραπεύσει» τους καημούς, ενός κοινού που τη λάτρευε! Η συγγραφέας εξέφρασε, γνήσια, τη μεγάλη χαρά της για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου στα Γρεβενά επισημαίνοντας, ταυτόχρονα, ότι η ηθική αυτουργός της συγγραφής αυτού του βιβλίου, από την ίδια, είναι η Γρεβενιώτισσα Κάρμεν Σιόβα. Παράλληλα, μας ταξίδεψε νοερά στην παιδική της ηλικία, με τις αναμνήσεις της από το Πρόσβορο Γρεβενών, το χωριό της μητέρας της, ενώ ευχαρίστησε δημόσιατους Γρεβενιώτες, που -άμεσα ή έμμεσα- της άνοιξαν δρόμους. Το κοινό, που παρακολούθησε την εκδήλωση, έφυγε από αυτήν εμφανώς συγκινημένο. Εν τέλει, οι όμορφες μελωδίες, από τα αγαπημένα τραγούδια της Εύας Στυλ που παίχθηκαν στην εκδήλωση, μας απέδειξαν τη διαχρονικότητα του ελαφρού και λαϊκού τραγουδιού. Κλείνοντας, ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Γρεβενών για την παραχώρηση του χώρου της εκδήλωσης, τους μουσικούς Αποστόλη Καραμέτσιο, Σταύρο Μήτσιαλο, καθώς και την ερμηνεύτρια των τραγουδιών Παναγιώτα Βλαχοπούλου- η οποία μας έπεισε ότι έχει το ταλέντο της Εύας Στυλ- για την γεμάτη συναίσθημα μουσική επένδυση της εκδήλωσης. Τον δημοσιογράφο κ. Μάκη Νασιάδη, για τον ευρηματικό και ζωντανό συντονισμό της εκδήλωσης καθώς και τον κ. Σίμο Ζαγκανίκα για την εξαιρετική, άμεση και ζεστή παρουσίαση του βιβλίου. Ευχόμαστε το βιβλίο της συμπατριώτισσάς μας, κ. Βιολέττας Α. Μπούσιου, με τίτλο «Σπασμένα τριαντάφυλλα»- που εκδόθηκε το 2016 από τις MILOUPUBLICATIONSκαι διατίθεται στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πληθώρα- να είναι καλοτάξιδο. Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Γρεβενών

