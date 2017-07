Ιούλιος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμαρχος Γρεβενών, Γιώργος Δασταμάνης συγχαίρει την αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών, Ελένη Κουτσαλιάρη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών και Γυναικών που διεξήχθη χθες (30/7/2017) στη Λάρισα. Με σταθερά ανοδική πορεία η Ελένη αποδεικνύει πώς έχει να δώσει πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και πολλές ευκαιρίες χαράς και υπερηφάνειας στον προπονητή της, Κώστα Χήτα, στην οικογένεια της και σε όλους εμάς τους Γρεβενιώτες. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

