Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν διατεθειμένος να συζητήσει την πρόταση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, στις 11 Μαΐου του 2015, για Grexit ή παράλληλο νόμισμα, σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη, αποσπάσματα του οποίου δημοσίευσε το «Πρώτο Θέμα». Μάλιστα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών παραθέτει στο βιβλίο του και τα SMS που αντάλλαξε με τον πρωθυπουργό, λίγο πριν το Eurogroup, για την πρόταση του Σόιμπλε για «τάιμ άουτ» από την ευρωζώνη, με βοήθεια για τη μετάβαση. Στα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει την πρόταση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών.

Βαρουφάκης [16.21]: Ο Βόλφγκανγκ έκανε μια απίστευτη πιρουέτα στη σημερινή μας συνάντηση.

Τσίπρας [16.22]: Δηλαδή;

Βαρουφάκης [16.25]: Σου στέλνει μήνυμα για time out…

Τσίπρας [16.26]: Προτείνει έξοδο ή υιοθέτηση παράλληλου νομίσματος;

Βαρουφάκης [16.27]: Το πρώτο μέσω του δεύτερου: Παραδέχεται ότι το Μνημόνιο μας καταστρέφει.

Τσίπρας [16.30]: Τότε πες του αν το εννοεί, ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να γίνει κάτω από τους καλύτερους δυνατούς όρους. Χρηματοδότηση, συναίνεση και αμοιβαία βοήθεια χωρίς πτώχευση.

Βαρουφάκης [16.35]: Μας προσφέρει τεράστια βοήθεια για τη μετάβαση». Τα sms που ακολούθησαν Τσίπρας [17.50]: Είμαι περίεργος να μάθω τι έχει στο μυαλό του. Πες του και για την άλλη πρόταση να δούμε πώς τη βλέπει.

Βαρουφάκης [17.51]: ΟΚ. Εχω το πράσινο φως να μιλήσω μαζί του εντελώς εμπιστευτικά για όλα αυτά τα θέματα;

Τσίπρας [17.53]: Ναι, αλλά πρόσεχε να μην του δώσεις την εντύπωση πως συμφωνείς. Και πρόσεχε να μην το διαρρεύσει.

Βαρουφάκης [17.53]: ΟΚ. Η γραμμή μας είναι: 1. Μιλάω μαζί του απλά για να διερευνήσω την πρότασή του χωρίς καμία δέσμευση. 2. Αν το διαρρεύσει, θα το αρνηθούμε». Απαιτώ εξεταστική επιτροπή και ειδικό δικαστήριο Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρώτο Θέμα», ο κ. Βαρουφάκης τόνισε ότι εδώ και μήνες «ζητάω και απαιτώ και εξεταστική και αν θέλουν και ειδικό δικαστήριο, ακόμη και στρατοδικείο. Ενα φόρουμ όπου θα κατατεθούν στοιχεία και θέσεις για το πώς πτώχευσε η χώρα, πώς συγκαλύφθηκε και βάθυνε με τα μνημόνια αυτή η πτώχευση και πώς το 2015 χάθηκε η ευκαιρία». Ο κ. Βαρουφάκης σχολιάζει ότι η ποιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης «έχει πέσει στο πάτωμα» και ότι «ο δημόσιος διάλογος έχει καταστεί γελοίος». «Τελικά, εκεί που φτάσαμε ίσως μα σώσει ένα δικαστήριο. Εκεί τουλάχιστον θα δοθεί η ευκαιρία στις δύο πλευρές να καταθέσουν τις απόψεις, τα χαρτιά τους και να πάψει αυτός ο ψεύτικος πόλεμος χυδαιοτήτων και διαστρεβλώσεων», συμπλήρωσε. Ακόμη, ο πρώην υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι υπήρχαν δύο διαφορετικά σχέδια, το Plan B, που είχε στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας εντός του ευρώ και το Plan X, που θα εφαρμοζόταν μόνο αν η Τρόικα αποφάσιζε να διώξει την Ελλάδα από τη νομισματική ένωση. Το πρώτο περιελάμβανε παράλληλο σύστημα πληρωμών, κούρεμα των ομολόγων SMP που κατείχε η ΕΚΤ και αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την Τράπεζα της Ελλάδας. Το δεύτερο, όπως δήλωσε, το έδωσε στον πρωθυπουργό μία εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα λέγοντάς του χαρακτηριστικά «διάβασε και κλάψε».

«Εστειλα την ηχογράφηση του Eurogroup σε όλο το κυβερνητικό συμβούλιο» Σε ό,τι αφορά τις ηχογραφήσεις, ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι δεν έχει ηχογραφήσει ποτέ τον κ. Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις του Eurogroup αποκάλυψε ότι είχε στείλει στικάκι με ηχογράφηση σε όλα τα μέλη του κυβερνητικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι όταν υπήρξαν φήμες και εντός του υπουργικού συμβουλίου για το τι είχε πει στο Eurogroup της Ρίγας στις 24 Απριλίου 2015, έδωσε εντολή στη γραμματέα του και έβαλε σε στικάκια την ηχογράφηση των συζητήσεων σε εκείνο το Eurogroup και την έστειλε σε όλα τα μέλη του κυβερνητικού συμβουλίου. «Πρέπει να σας πω ότι κανένας δεν μου είπε τίποτα για αυτό. Αν μου ζητούσαν ηχογράφηση και από άλλα Eurogroup, θα τους την έδινα», δήλωσε. iefimerida

