Ιούλιος 31st, 2017 by Σταματίνα

Με όπλο την επιθυμία μας για κάτι λαχταριστό και λάβαρο τη συνείδηση μας για υγιεινή διατροφή, επιλέξαμε το ιδανικό παγωτό για το καλοκαίρι.



Καλοκαίρι, απόγευμα, εκεί γύρω στις 5. Σύνηθως εκείνη την ώρα έχω φάει και χωνέψει το μεσημεριανό μου και το τέρας μέσα στο στομάχι μου έχει ξαναξυπνήσει και ζητάει γλυκό ή κάτι τέλος πάντων. Στην καλύτερη θα πάω μέχρι την κουζίνα και θα «βολευτώ» με κάποια εύκολη πλην μετριοπαθή λύση. Αν, όμως, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά μπορεί και να βάλω τα μεγάλα μέσα. Δηλαδή να πάω στο κοντινότερο περίπτερο ή και, γιατί όχι, στο κοντινότερο παγωτατζίδικο. Και τότε βρίσκομαι μπροστά στο μέγα δίλημμα. Τι παγωτό να επιλέξω;



«Να, να εκείνο που λέει βανίλια με κομματάκια από brownies και αλμυρή καραμέλα. ΜΙα μπάλα από αυτό και μία από το άλλο, το «σοκολάτα-μωσαικό»», λέει μια πονηρή φωνή μέσα μου. «Τη βανίλια μαδαγασκάρης θα πάρεις και πολύ σου είναι», λέει συνεφέροντας με η συνείδηση μου η οποία θυμάται ότι αυτή την περίοδο -υποτίθεται ότι -προσέχω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι και δε θέλω να πάει στράφι όλη η προσπάθεια. «Σιγά μη πάρω και σορμπέ. Ας πιο μια βυσσινάδα καλύτερα». Τελικά ποια είναι η πιο θερμιδικά light και ικανοποιητική γεύση παγωτού που μπορείς να επιλέξει κανείς; Λέγεται ότι το χύμα (χειροποίητο) παγωτό έχει πάνω κάτω 250 θερμίδες η μπάλα. Εκτός αν επιλέξεις μία μπάλα βανίλια περιέχει 4-6% λιπαρά η οποία δεν μετράει παραπάνω από 150 θερμίδες. Οκ, τίμιο, αλλά τι να σου κάνει μια μπάλα παγωτό και δη βανίλια; Απο εκεί και πέρα, πιο περίτεχνες γεύσεις που εμπεριέχουν κι άλλα υλικά μέσα όπως τσουρέκι, μπισκότα, ξηρούς καρπούς, κομματάκια σοκολάτας, καταίφια και λοιπά γλυκίσματα μπορούν να φτάσουν και τις 300 θερμίδες το κυπελλάκι. Ειδική μνεία στο παρφέ παγωτό, ένα από τα πιο νόστιμα ανθρώπινα παρασκευάσματα το οποίο είναι ιδανικό για όσους προσπαθούν να παχύνουν. Φτιάχνεται με βάση την κρέμα γάλακτος και τα αυγά και περιέχει περίπου 30% λιπαρά και τα 100 γραμμάρια μπορούν να φτάσουν τις 350 θερμίδες. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Σορμπέ. Ήδη έχω πάρει το μουδιασμένα ειρωνικό μου βλέμμα γιατί αναρωτιέμαι ποιος θεωρεί ότι το σορμπέ είναι παγωτό. Δεν έχει γάλα, έχει μόνο χυμό φρούτων, πράγμα που το κάνει χαμηλό σε λιπαρά οπότε δίνει περίπου 100-120 θερμίδες τα 100 γρ. Λόγω όμως της μεγάλης (τεράστιας ήθελα να πω) περιεκτικότητας σε ζάχαρη θέλει κι αυτό μέτρο. Πριν φτάσω στον νικητή της βραδιάς, να μιλήσω και για το frozen yogurt. Πρόκειται για μια τίμια εναλλακτική αφού έχει χαμηλή θερμιδική απόδοση όπως το σορμπέ (δηλαδή 100 – 120 θερμίδες ανά 100 γρ.), αλλά πολύ πιο πλούσια γεύση από αυτό. Ομως. Για να μείνει σε αυτές τις θερμίδες πρέπει να καταναλωθεί σκέτο και -κακά τα ψέματα- ποτέ, κανείς δεν έφαγε σκέτο γιαούρτι οπότε δεν πιάνεται. Και κάπως έτσι και με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη ανακοινώνω ότι «we have a winner». Να προσέλθει στη σκηνή το παγωτό μηχανής. Ναι φίλοι μου, το παγωτό μηχανής. Απλό, αλλά ταυτόχρονα πλούσιο σε γεύση και το οποίο, συνήθως, σερβίρεται σε μια ποσότητα που σε αφήνει χορτασμένο, χωρίς να σκέφτεσαι ότι έπρεπε να πάρεις άλλη μια μπάλα. Παρασκευάζεται στην στιγμή και περιέχει γάλα και κρέμα γάλακτος. Χάρη στην ανάδευση του από τη μηχανή γίνεται πιο μαλακό στην υφή και μαζί με το χωνάκι μέσα στο οποίο σερβίρεται φτάνει στον ταπεινό αριθμό των 200 θερμίδων. Προσέξτε όμως: και σας κατευνάζει την όρεξη για γλυκό και σας χορταίνει χωρίς να ζητήσετε τίποτα έξτρα. Και δε μιλάμε καν για την ευχαρίστηση ή τις παιδικές αναμνήσεις που ξυπνά η μαλακή του υφή δημιουργώντας τις τέλειες συνθήκες για να νιώσετε ευτυχία. Αυτό με τη σειρά του σας δίνει ενέργεια και η ενέργεια φέρνει δράση και η δράση καίει θερμίδες. Τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί είναι η καλύτερη και ίσως η πιο value for calories επιλογή; Ευχαριστώ. bovary loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 31st, 2017 at 15:08 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.