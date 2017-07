Ιούλιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρωτιά της Ferrari στην Ουγγαρία Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν ο μεγάλος νικητής με τον έτερο οδηγό της ιταλικής εταιρείας, τον Κίμι Ραϊκόνεν να τερματίζει δεύτερος και τον Βαλτέρι Μπότας με Mercedes κλείνει την τριάδα. Αυτή ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Γερμανό ο οποίος είδε τον Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει τέταρτος και τη μεταξύ τους διαφορά να αυξάνεται στους 14 βαθμούς. Μια διαφορά την οποία πρέπει να υπερκαλύψει όταν θα αρχίσουν και πάλι οι αγώνες μετά την καλοκαιρινή διακοπή εάν θέλει ο Βρετανός να κατακτήσει και πάλι τον τίτλο.

Η κατάταξη στο Grand Prix Η βαθμολογία

iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 30th, 2017 at 17:52 and is filed under F1, ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.