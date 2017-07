Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Εκτός από τα ψώνια, τους καφέδες, τις βόλτες, τα ποτά και τα ξενύχτια, υπάρχουν κι άλλοι διασκεδαστικοί τρόποι να περάσετε το Σαββατοκύριακο. Αν λοιπόν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, έχουμε 10 εναλλακτικές προτάσεις για ένα ξεκούραστο διήμερο ομορφιάς και χαλάρωσης.



1. «Αποσυνδεθείτε»

Πείτε όχι στο ημίμετρο του «αθόρυβου» και κλείστε το τηλέφωνό σας. Ένα διάλειμμα από τα μηνύματα, τα social media και τον βομβαρδισμό ενημέρωσης θα σας εξοικονομήσει πάρα πολύ χρόνο για να αφιερώσετε στον εαυτό σας. 2. Πείτε «όχι» σε καλέσματα

Αυτό το Σαββατοκύριακο αρνηθείτε κάθε πρόσκληση, όσο κι αν σας κυριεύσει το αίσθημα ότι θα χάσετε κάτι σημαντικό, ή ότι θα φανείτε αγενείς. Μην ανησυχείτε, οι φίλοι σας θα καταλάβουν της ανάγκη σας να «αποτραβηχτείτε» για δύο μέρες. 3. Καταπιαστείτε με κάτι δημιουργικό

Δώστε στον εαυτό σας το χρόνο να ασχοληθεί με κάτι που θα σας ηρεμήσει και θα βοηθήσει να εκφράσετε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας. Ζωγραφική, χορός, σχέδιο, γράψιμο… ό,τι σας εμπνέει.



4. Κάντε κάτι που αναβάλλετε καιρό

Τελειώστε επιτέλους εκείνο το βιβλίο που έχετε αφήσει στη μέση, πηγαίνετε σε μια έκθεση που λήγει σύντομα, εξερευνήστε τη γειτονιά σας. 5. Απλά ακούστε μουσική

Βρείτε το κατάλληλο άλμπουμ ή τη σωστή πλέιλιστ και αφεθείτε στη μουσική. 6. Μαγειρέψτε ένα ιδιαίτερο πιάτο

Συνδυάστε δημιουργικότητα, διασκέδαση και απόλαυση δοκιμάζοντας μια νέα συνταγή που πάντα θέλατε να δοκιμάσετε αλλά δεν είχατε το χρόνο ή τα υλικά την τελευταία στιγμή. Και που ξέρετε; Μπορεί να γίνει η νέα σπεσιαλιτέ σας. 7. Χαλαρώστε στη μπανιέρα

Ζεστό νερό, λίγα άλατα, απαλή μουσική κι ένα ποτήρι κρασί είναι ότι χρειάζεστε για να μετατρέψετε τοπ μπάνιο σας στο καλύτερο σπα! 8. Γυμναστική

Αναπληρώστε την άσκηση που η καθημερινότητα σας στερεί. Μπορείτε να πάτε για τρέξιμο ή να παρακολουθήσετε ένα μάθημα για κάποια καινούρια αθλητική δραστηριότητα που θα σας ανανεώσει (εάν έχετε βαρεθεί να κάνετε συνέχεια το ίδιο πρόγραμμα γυμναστικής), όπως είναι τα ακροβατικά πανιά, το σερφ ή τα μαθήματα αυτοάμυνας! 9. Βάλτε -όλα- τα καλλυντικά

Σκραμπ, μάσκες, σαπούνια, λάδια για τα μαλλιά, για το σώμα, για το πρόσωπο. Κάντε ένα δώρο στο δέρμα σας, σπείρετε το ΣΚ για να θερίσετε λάμψη και ζωντάνια μεσοβδόμαδα. 10. Κοιμηθείτε

Πέστε για ύπνο νωρίς και αναπληρώστε όλες τις ώρες που οι ρυθμοί της καθημερινότητας σας στερούν. Μην ξεχνάτε ότι ο ύπνος συμβάλλει στην καλή λειτουργία του μεταβολισμού, του μυαλού και μας κρατάει νέες. Win – Win – Win κατάσταση δηλαδή. bovary loading…

