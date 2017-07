Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ο Γολγοθάς της πληρωμής φόρων που θα συνεχιστεί μέχρι τέλους του έτους και λίγο ακόμη (η 5η δόση του φετινού ΕΝΦΙΑ πρέπει να πληρωθεί ως τα τέλη Ιανουαρίου του 2018) ξεκινά ουσιαστικά τη Δευτέρα, τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.



Ως τη Δευτέρα θα πρέπει 2,5 εκατ. φορολογούμενοι -που τους βγήκε χρεωστικό εκκαθαριστικό- να πληρώσουν την πρώτη δόση (από τις συνολικά τρεις) του φετινού φόρου εισοδήματος. Καθώς το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι πολλοί που έχουν να πληρώσουν μικρά ποσά ως φόρο θα τα καταβάλλουν εφάπαξ και όχι σε τρεις δόσεις, το ΥΠΟΙΚ ευελπιστεί ότι θα εισπράξει, από το φόρο εισοδήματος μόνο, τον Ιούλιο 1,5 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για όσους αμελήσουν τις οφειλές τους θα χρεωθούν προσαυξήσεις από την πρώτη μέρα καθυστέρησης, ενώ όσοι έχουν κάνει διακανονισμό στην Εφορία κινδυνεύουν να χάσουν και τις ρυθμίσεις οφειλών. Οσον αφορά στους αγρότες όμως που έχουν πάρει παράταση έως 31 Οκτωβρίου για να διορθωθούν τα λάθη στους κωδικούς 037-038 του Ε1, η πληρωμή του φόρου εισοδήματος, αν το εκκαθαριστικό τους εκδοθεί πριν το τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει σε δύο δόσεις, (μέχρι 29 Σεπτεμβρίου την πρώτη και έως 30 Νοεμβρίου τη δεύτερη) και αν καθυστερήσει περαιτέρω, σε μια δόση, έως το τέλος Νοεμβρίου.



Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία πληρωμής του φόρου εισοδήματος και για τα νομικά πρόσωπα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι λήγει, επίσης, η προθεσμία για την καταβολή του ΦΠΑ β’ τριμήνου από ένα εκατομμύριο επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Το χρονοδιάγραμμα του Γολγοθά πληρωμής των φόρων μέχρι τέλη του 2017 έχει ως εξής: έως 31 Ιουλίου η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος

έως 31 Ιουλίου οι δηλώσεις ΦΠΑ για το β’ τρίμηνο του 2017

έως 29 Σεπτεμβρίου η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος

έως 29 Σεπτεμβρίου η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ

έως 31 Οκτωβρίου η δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ

έως 31 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ΦΠΑ για το γ’ τρίμηνο του 2017

έως 30 Νοεμβρίου η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος

έως 29 Δεκεμβρίου η τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ

έως 29 Δεκεμβρίου τα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ

έως 31 Ιανουαρίου η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ Ταυτόχρονα όσοι ασκούν εμπορική ή επαγελματική δραστηριότητα θα ταυτόχρονα και ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 30th, 2017 at 18:52 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.