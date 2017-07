Ιούλιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μπορεί τα ψάρια να αποτελούν υγιή πηγή πρωτεϊνών καθώς και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, αλλά πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί όταν τα τρώτε, επειδή κάποιο κόκαλο μπορεί να ξεφύγει της προσοχής σας και να το καταπιείτε μαζί με την υπόλοιπη μπουκιά. Αν ένα κόκαλο από ψάρι σας κάτσει στον λαιμό, τότε πρέπει να το να γνωρίζετε ορισμένα βασικά βήματα αντιμετώπισης, μπορεί να αποτελέσει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου από πνιγμό!

Δεδομένου ότι το κόκαλο από ψάρι είναι συνήθως αρκετά λεπτό, δεν θα διέλθει εύκολα τον οισοφάγο και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό καθώς και πρήξιμο στην περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται άμεση προσοχή αν σας κάτσει κόκαλο από ψάρι στον λαιμό. Υπάρχουν μερικές απλές πρώτες κινήσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε για να ανακουφίσετε τον ερεθισμό του λαιμού και τον πόνο που προκαλείται αν σας κάτσει κόκαλο από ψάρι στον λαιμό. Θα πρέπει να δοκιμάσετε αυτές τις θεραπείες μόλις το κόκαλο κολλήσει και, αν καμία από αυτές δεν λύσει το πρόβλημα, τότε πρέπει να πάτε στο γιατρό. Βήχας Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι ο βήχας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο βαρύς βήχας μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση του κολλημένου οστού. Ζεστό αλατόνερο Εάν ο βήχας δεν λειτουργεί, πρέπει σε ένα ποτήρι με χλιαρό νερό, να προσθέσετε μια πρέζα αλάτι και στη συνέχεια να το πιείτε. Εάν το κόκαλο του ψαριού είναι αρκετά μικρό, λογικά θα απομακρυνθεί από το αλμυρό νερό και θα φτάσει στο στομάχι σας. Ζεστό ελαιόλαδο Ένα άλλο πράγμα που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι να μαλακώσετε το κόκαλο από ψάρι που είναι κολλημένο στον λαιμό. Σε λίγο νερό, βράστε μια χούφτα ελιές. Βάλτε το νερό αυτό σε ένα ποτήρι και πιείτε το όσο είναι ζεστό (προσέξτε μην καείτε φυσικά!), ώστε το οστό να μαλακώσει και να περάσει όλο τον οισοφάγο. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να πιείτε λίγο ζεστό ελαιόλαδο για να δημιουργήσετε λίπανση. Μπανάνα Πάρτε ένα κομμάτι μπανάνας και κρατήστε το στο στόμα σας για λίγα λεπτά έως ότου “μουλιάσει”. Μην το μασήσετε όμως! Μόλις το κομμάτι της μπανάνας είναι αρκετά υγρό, σιγά-σιγά καταπιείτε το. Η κολλώδης επιφάνεια της μπανάνας μπορεί να “πιάσει” το κόκαλο από ψάρι και να το παρασύρει εύκολα στο στομάχι. Πότε να δείτε έναν γιατρό Εάν οι παραπάνω θεραπείες αποτύχουν και η κατάστασή σας συνοδεύεται από τα ακόλουθα συμπτώματα, θα πρέπει να ζητήσετε άμεση βοήθεια από γιατρό: — Πόνος κατά την κατάποση ή ακόμα και πονόλαιμος με αιματηρό έμετο

— Δυσκολία στην αναπνοή ή αναπνοή που συνοδεύεται από βήχα, ή πνιγμό

— Πόνος στο στήθος και την κοιλιά

— Πυρετός

Ακόμη και όταν οι αρχικές θεραπείες σας βοηθούν να αφαιρέσετε το κόκαλο από ψάρι που έχει κολλήσει στον λαιμό, καλό θα ήταν να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα παραπάνω συμπτώματα και να μιλήσετε με τον γιατρό σας, εάν έχετε κάποια δυσφορία. iatropedia,newhealthadvisor

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 30th, 2017 at 12:18 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.