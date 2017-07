Ιούλιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αρκετοί «επώνυμοι» έπεσαν θύματα της σπείρας που έκλεβε πολυτελή οχήματα με hi tech «εργαλεία». Ενας γνωστός εφοπλιστής που είχε απασχολήσει στο παρελθόν έντονα την επικαιρότητα, ο αδερφός μεγάλου επιχειρηματία που ασχολείται και με το ποδόσφαιρο και ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας με έδρα την Αθήνα, ήταν σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» ανάμεσα στους πολίτες με σημαντική οικονομική επιφάνεια τους οποίους «χτύπησε» η σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα μάρκας Range Rover και BMW.

Τα εννιά μέλη του κυκλώματος παρακολουθούσαν από τις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, μέχρι και πριν από δέκα ημέρες, βίλες, γραφεία εταιρειών και «στέκια» πλουσίων σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Γλυφάδα, Βούλα και Κηφισιά. Ετσι διάλεγαν ποια οχήματα ήθελαν να ανοίξουν και όταν έβρισκαν την ευκαιρία «χτυπούσαν», πετυχαίνοντας τον σκοπό τους σε 1-2 λεπτά. Η σπείρα είχε στη διάθεσή της ειδικό λογισμικό αξίας 2.600 ευρώ, το οποίο είχε προμηθευτεί από το εξωτερικό, και το είχε εγκαταστήσει σε φορητό υπολογιστή, όπως προέκυψε από την έρευνα. Με αυτόν, προσέγγιζαν το αυτοκίνητο, άνοιγαν το καπό, συνέδεαν το λάπτοπ με το διαγνωστικό του οχήματος και αποκτούσαν τον πλήρη έλεγχο. Επειτα από αυτό, έβαζαν μπρος και γίνονταν… καπνός. Μάλιστα, συνήθιζαν να εγκαταλείπουν το όχημα σε απόμερο σημείο, σκεπασμένο με κουκούλα, για 3-4 ημέρες, για να διαπιστώσουν αν έχει GPS, καθώς σε τέτοια περίπτωση θα εμφανίζονταν ο ιδιοκτήτης και η αστυνομία. Αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο, αποσυναρμολογούσαν το όχημα ή ξεκινούσαν τις διαπραγματεύσεις ζητώντας λύτρα για την επιστροφή του. Στις επικοινωνίες τους, τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Για παράδειγμα, «κοπέλα» ήταν το αυτοκίνητο, «πάμε να πιούμε έναν καφέ» σήμαινε «πάμε να κλέψουμε ένα αυτοκίνητο» και «όπισθεν» σήμαινε επιστροφή του οχήματος στον ιδιοκτήτη μετά την καταβολή λύτρων. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ τα κινητά που χρησιμοποιούσαν ήταν «πακιστανικά», δηλωμένα δηλαδή σε πρόσωπα «φαντάσματα».

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε την περασμένη Τρίτη συνελήφθησαν τα 9 μέλη της σπείρας, 8 Ελληνες και ένας Αλβανός. Σε γκαράζ στην οδό Πατησίων την ίδια ημέρα εντοπίστηκαν 12 αυτοκίνητα, δέκα μοτοσικλέτες, ένα τζετ σκι, μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και λάπτοπ με το ειδικό λογισμικό παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας που λειτουργούσε για συγκεκριμένες μάρκες αυτοκινήτων. Αν και δεν εργάζονταν, τα μέλη της σπείρας έκαναν πολυτελή τρόπο ζωής, κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα, έκαναν παρατεταμένες διακοπές, ενώ πέντε από αυτούς είχαν δικό τους τζετ σκι. Η αστυνομία εκτιμά ότι το οικονομικό όφελος της σπείρας ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι έρευνες, για να διαπιστωθεί αν είχαν πέσει θύματα της συγκεκριμένης οργάνωσης πολίτες που είχαν δηλώσει την κλοπή του οχήματός τους από Βάρκιζα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Βούλα και Κηφισιά. iefimerida

