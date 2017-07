Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης λόγω καλοκαιρινών διακοπών, σε συνδυασμό με την επιτυχία του δωρεάν καλοκαιρινού ελέγχου της Peugeot, οδήγησαν την ελληνική αντιπροσωπεία στην επέκταση του προγράμματος.



Η Peugeot καλεί λοιπόν όλους τους πελάτες της έως και τις 31 Αυγούστου, να προβούν σε δωρεάν έλεγχο 20 σημείων για το αυτοκίνητό τους, εξασφαλίζοντας ένα πιο άνετο και ασφαλές ταξίδι διακοπών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τους εκπαιδευμένους τεχνικούς της Peugeot σε 20 σημεία του αυτοκινήτου, μεταξύ των οποίων τα φρένα, οι τροχοί, ο φωτισμός, η διεύθυνση, η ανάρτηση, η εξάτμιση, η μπαταρία κλπ.



Επιπλέον, όσοι προγραμματίσουν το δωρεάν καλοκαιρινό έλεγχο μέσω του online booking, επωφελούνται με τις καλοκαιρινές προσφορές της Peugeot κερδίζοντας έκπτωση 25% σε ανταλλακτικά ζωτικής σημασίας όπως σε τακάκια, δίσκους φρένων, ιμάντα χρονισμού, σετ αμορτισέρ, σετ συμπλέκτη και ελαστικά. thetoc loading…

