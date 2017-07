Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Τα πρώτα αυτοκίνητα του πολυαναμενόμενου «Μοντέλου 3» παρέδωσε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, με την ελπίδα ότι θα τύχουν μεγαλύτερης ανταπόκρισης από ευρεία μάζα καταναλωτών.



Ο ιδιοκτήτης της Tesla, o πολυεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, έφτασε στην τελετή οδηγώντας ένα κατακόκκινο «Μοντέλο 3», υπό τα χειροκροτήματα εκατοντάδων υπαλλήλων της εταιρείας του. «Είναι ένα απίστευτο αυτοκίνητο, προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια», είπε, χωρίς να κρύψει τη χαρά του. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι πρώτοι αγοραστές, 30 εργαζόμενοι στην εταιρεία, παρέλαβαν και επισήμως τα καινούρια αυτοκίνητά τους που ήταν σταθμευμένα κοντά στη σκηνή όπου παρουσιάστηκε το νέο μοντέλο. Ο όμιλος, που κατασκευάζει επίσης τα μοντέλα S και X, εκτιμά ότι οι πρώτες παραδόσεις του νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Το «Μοντέλο 3» έχει παρόμοια γραμμή με το S, αλλά είναι ελαφρώς μικρότερο, πιο απλό και πιο φτηνό: κοστίζει 35.000 δολάρια (περίπου 30.000 ευρώ) και έχει αυτονομία 350 χιλιομέτρων. Όπως και τα δύο προηγούμενα μοντέλα, είναι πλήρως ηλεκτρικό και διαθέτει σύστημα αυτόματης οδήγησης.



«Πρόκειται για ένα κρίσιμο στάδιο της αποστολής της Tesla, η οποία είναι να επιταχύνει τη μετάβαση του κόσμου μας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» τόνισε ο όμιλος του Μασκ, που είναι ένθερμος υποστηρικτής της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία υπολογίζει επίσης ότι ο ρυθμός παραγωγής θα αυξηθεί σταδιακά στα 5.000 οχήματα την εβδομάδα, μέχρι το τέλος του έτους. «Είναι μια πρόκληση για εμάς, όμως αισιοδοξώ», δήλωσε νωρίτερα ο Μασκ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Σημείωσε ότι «η ζήτηση δεν αποτελεί πρόβλημα» αφού ήδη έχουν γίνει μισό εκατομμύριο προπαραγγελίες, κυρίως από πελάτες εντός των ΗΠA.

