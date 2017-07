Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Την απόφαση να πάψει από τα καθήκοντά του τον ελληνοαμερικανό προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Ρέινς Πρίμπους, έλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.



Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω twitter, ενώ η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη, καθώς ο ομογενής συνεργάτης του Τραμπ δεν διατηρούσε καλές σχέσεις με τον νέο υπεύθυνο επικοινωνίας Άντονι Σακαραμούτσι. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατονόμασε και τον διάδοχο, ο οποίος είναι ο Τζον Κέλι, ένας σπουδαίος Αμερικανός, όπως χαρακτηριστικά έγραψε. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς είχε προϊδεάσει για τις εξελίξεις. «Νομίζω ότι αυτό που έχουμε – αυτό είναι ένας Λευκός Οίκος που έχει πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, επειδή ο πρόεδρος προσλαμβάνει τους καλύτερους ανθρώπους», είπε η εκπρόσωπος.

«Αν ο κ. Τραμπ απωλέσει την εμπιστοσύνη του κ. Πρίμπους αυτός θα πάρει αυτή την απόφαση», δήλωσε η κυρία Σάντερς. Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι τα μέλη του προσωπικού του Τύπου του Λευκού Οίκου έχουν ένα «υγιή ανταγωνισμό» μεταξύ τους επειδή ο κ. Τράμπ εκτιμά ακόμα και αυτούς που διαφωνούν με την πολιτική του.



«Οι άνθρωποι που είναι εδώ, είναι εδώ επειδή αγαπούν τον πρόεδρο», δήλωσε η εκπρόσωπος. Η φημολογία για την αποχώρηση του κ. Πρίμπους έφτασε στα ύψη την περασμένη εβδομάδα, αλλά και αυτή όταν προσελήφθη στη θέση του Διευθυντή Πληροφοριών ο Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος φαίνεται ότι συνωμοτεί για να διώξει τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Ισχυρίζεται ότι πίσω από τις διαρροές εναντίον του κ. Τραμπ βρίσκεται ο κ. Πρίμπους. thetoc loading…

